الإمارات و إسرائيل تتفقان على إنشاء لجان ثنائية للتعاون في القطاع المصرفي و المالي

المصدر:
  • أبوظبي-وام
التاريخ:

وقع  محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي و مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رونن بارتس مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي و المالي.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل و لجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

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