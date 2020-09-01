الإمارات و إسرائيل تتفقان على إنشاء لجان ثنائية للتعاون في القطاع المصرفي و المالي
وقع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي و مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رونن بارتس مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي و المالي.
واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما اليوم في أبوظبي على تشكيل مجموعات عمل و لجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل وذلك بحضور مائير بن شابات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
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