21.6 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 8 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 21 ألفاً و642 شكوى من خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، بارتفاع نسبته 14.1%، مقارنة بعدد الشكاوى خلال الفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت 18 ألفاً و962 شكوى.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 11 ألفاً و921 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2020، مقابل 8489 شكوى تم تسجيلها بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تلقت 9721 شكوى من خدمات «دو» مقابل 10 آلاف و473 شكوى، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 96.2% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، بعد حل 1.6% من الشكاوى، وإغلاق 97% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، بعد حل 1% من الشكاوى في أكثر من خمسة أيام عمل.

ووفقاً للتقرير، بلغ مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» 69.5%، ومعدل عدم الرضا 15.8%، في حين بلغت نسبة الحياد 14.7%. أما نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» فقد بلغت 73.5%، ومعدل عدم الرضا 11.1%، ونسبة الحياد 15.4%. وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع قطاع الاتصالات، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

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