اقتصادية عجمان تُكثّف الرقابة على المكتبات ومحال القرطاسية

المصدر: الامارات اليوم- عجمان

تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حملة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف المناطق بهدف التأكد من توافر المنتجات والسلع، وضبط الأسعار، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، والتحقّق من عدم وجود أي مخالفات غش تجاري كاختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة.

وأوضح مدير قسم حماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ماهر بطي السويدي، أن الحملة تأتي في إطار الخطة السنوية لمراقبة الأسواق في المواسم التي يرتفع فيها الطلب على سلع معينة، مشيراً إلى حرص الدائرة على التصدّي للممارسات السلبية التي قد تقوم بها بعض المنشآت لضمان تطبيق القوانين التي تكفل حقوق المستهلك، وأكد مواصلة الجولات التفتيشية، كما دعا الطلبة وأولياء الأمور للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر الاتصال بمركز عجمان للاتصال الحكومي 80070، أو تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني أو خدمة المحادثة الفورية.

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