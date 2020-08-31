«أتموسفير»: القطاع السياحي في دبي يمتاز بالمرونة والتنوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لمطعم «أتموسفير»، فاديم فالكوفسكي، إن القطاع السياحي في دبي يمتاز بالمرونة والتنوع، وهو قادر على الاستفادة من الفرص وتقديم خدمات تلبي مختلف متطلبات شرائح الزوار.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تعد من أولى المدن العالمية التي طبقت إجراءات سلامة شاملة لإعادة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، مشيراً إلى أن «أتموسفير»، الذي يعد الأعلى ارتفاعاً فوق سطح الأرض، استقبل نحو 1.5 مليون ضيف منذ افتتاحه في عام 2011.

سلامة الزوار

وتفصيلاً، قال المدير العام لمطعم «أتموسفير»، فاديم فالكوفسكي، إن المطعم أعاد افتتاح أبوابه بدبي، في الثاني من يوليو الماضي، بعد تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات المحلية، لضمان سلامة الزوار والعاملين، بما في ذلك عمليات التعقيم الشامل ومعايير التباعد الاجتماعي، ومراعاة متطلبات الطاقة الاستيعابية، مشيراً إلى أن المطعم الأعلى ارتفاعاً فوق سطح الأرض، استقبل نحو 1.5 مليون ضيف منذ افتتاحه في عام 2011.

إقبال واسع

وأضاف فالكوفسكي أن المطعم شهد إقبالاً واسعاً منذ اليوم الأول من إعادة افتتاحه، حيث استقبل نحو 8000 ضيف بدعم من حركة السياحة الداخلية، فضلاً عن السياح الدوليين الذين يشكلون حالياً نسبة تصل إلى 10% من إجمالي ضيوف المنشأة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً خلال الفترة المقبلة مع تخفيف قيود السفر الدولية.

ولفت إلى أن دبي تعد من أولى المدن العالمية التي طبقت إجراءات سلامة شاملة لإعادة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، مع تطبيق تدابير وقائية في جميع المراحل، موضحاً أن الإمارة حصلت أيضاً على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي، في إطار التدابير الفعالة التي تتخذها لضمان صحة وسلامة الزوار.

اشتراطات محددة

وذكر فالكوفسكي أن دبي قررت بدء استقبال الزوار والسياح القادمين اعتباراً من السابع من يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة، لافتاً إلى أن الإمارة بدأت منذ ذلك الوقت استقبال أولى المجموعات السياحية من عائلات وأفراد، خصوصاً من السوق الأوروبية، كونها أولى الأسواق التي أتيحت رحلات جوية مباشرة منها وإليها.

وأفاد بأن العديد من الزوار الضيوف الذين اعتادوا زيارة المطعم، يرغبون في قضاء عطلات سياحية في دبي ومن مختلف الأسواق.

أبرز الوجهات

وأكد فالكوفسكي أن دبي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في الإمارة يمتاز بالمرونة والتنوع، وهو قادر على الاستفادة من الفرص وتقديم خدمات تلبي مختلف متطلبات شرائح الزوار.

وأضاف: «بعض العائلات والأفراد استقلوا طائرات خاصة أو رحلات تجارية عند توافرها، لقضاء إجازة في دبي، منذ الأسبوع الأول لاستئناف حركة السياحة الدولية إلى الإمارة»، لافتاً إلى أنه في ظل المقومات السياحية التي توفرها دبي وجودة خدماتها، فضلاً عن معايير الأمن والسلامة، ستكون الإمارة الوجهة الأسرع في رحلة التعافي من جائحة (كوفيد-19)».

دبي حصلت على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي في إطار التدابير الفعالة.

سياح دائمون

قال المدير العام لمطعم «أتموسفير»، فاديم فالكوفسكي، إن «دبي اليوم ليست وجهة فاخرة فقط، بل هي تناسب مختلف الميزانيات بمنتجات متنوعة لسياحة الأعمال والعائلات، فضلاً عن سياحة المجموعات، إلى جانب الترفيه والتسوق».

وأضاف أن نسبة كبيرة من زوار دبي سياح دائمون، يأتون إلى الإمارة باستمرار نظراً إلى جاذبيتها على خارطة السياحة العالمية.

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