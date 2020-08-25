إنجاز موقع «إكسبو 2020 دبي» بالكامل نهاية العام الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكد مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أنه سيتم إنجاز جميع الأعمال في موقع المعرض المرتقب مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاءات مركز دبي للمعارض و«قرية إكسبو»، فضلاً عن 95% من المساحات العامة إلى جانب تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق وغيرها من المرافق.

وذكر المكتب خلال فعاليات اليوم الثاني للنسخة الخامسة من اجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو 2020 دبي» أن المعرض، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، سيوفر للدول المشاركة منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم، لافتاً إلى أن أكثر من 200 جهة مشاركة تشمل ما يزيد على 190 دولة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، ستجتمع للاحتفال بالمعرض.

أحدث المستجدات

وتفصيلاً، شهدت فعاليات اليوم الثاني للنسخة الخامسة من اجتماع المشاركين الدوليين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، مجموعة من الجلسات التي تناولت مختلف جوانب استضافة الحدث الدولي، فضلاً عن مناقشة أحدث مستجدات عمليات الموقع وإدارة المرافق وفعاليات الحدث المرتقب وبرامجه، إلى جانب المحتوى المتعلق بخدمات التسويق والاتصال والإعلام.

وأطلع منظمو المعرض، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، ممثلي الدول والوفود المشاركة على مستجدات عمليات الاستعداد لاستضافة الحدث وآخر المستجدات، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي يجرى التخطيط لها في ما يتعلق بمتطلبات السلامة الصحية للمشاركين والزوار والتي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

ويجتمع المنظِّمون وأعضاء اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي» وممثلو المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب المشاركين والشركاء التجاريين ومسؤولين حكوميين من أنحاء العالم، عن بُعد، على مدار أربعة أيام.

الاستدامة والتنقل

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب، إن إنجاز منطقتي الاستدامة والتنقل في المعرض وصل إلى المراحل النهائية، حيث تم وضع معظم المعروضات في المنطقتين، مضيفاً: «نستهدف إنجاز وإتمام جميع الأعمال في الموقع بنهاية العام الجاري».

وذكر الخطيب خلال جلسات اليوم الثاني من الاجتماع، أنه تم إنجاز الإنشاءات لمركز دبي للمعارض، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إتمام اللمسات النهائية على أن تكتمل في سبتمبر من العام الجاري.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من إنشاءات «قرية إكسبو» بمعدل 2273 شقة موزعة على أربعة مجمعات، موضحاً أنها تضم أبنية سكنية يراوح ارتفاعها بين 10 و16 طابقاً.

المساحات العامة

وبين الخطيب، أنه تم إنجاز 95% من المساحات العامة التي تتضمن ثلاثة مداخل ذات بوابات فولاذية إلى المناطق الثلاث للمعرض، إضافة إلى المناطق المخصصة للخدمات اللوجستية ونقل البضائع ومواقف السيارات والحدائق وغيرها، فيما تمت زراعة أكثر من 440 شجرة غاف في الموقع إلى جانب 1180 شجرة نخيل و200 ألف نبتة وشجيرة.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق، والتي تضم أسقفاً ذات مظلات متحركة يمكن فتحها ليلاً لإتاحة رؤية كاملة للسماء على أن يتم إغلاقها في ساعات النهار لتوفير الظل للزوار، فضلاً عن هياكل أخرى مزينة من الأعلى بالنباتات والزهور.

«الفرسان» و«اليوبيل»

ولفت الخطيب إلى إنجاز حديقتي الفرسان واليوبيل، موضحاً أن برج المراقبة في حديقة اليوبيل يرتفع 55 متراً، وسيشكل عامل جذب يوفر مشاهد بانورامية للموقع، كما تم إنجاز قبة ساحة الوصل، فيما يتم حالياً تشجير الساحة مع مواصلة إنجاز مباني جناحي التنقل والاستدامة.

المشاركون

إلى ذلك، أكد مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن أكثر من 200 جهة مشاركة، تشمل ما يزيد على 190 دولة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، سيجتمعون للاحتفال بـ«إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أنه «بتأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث، نكون تجاوزنا عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، الذي كان يبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013».

كما أكد أن «إكسبو 2020 دبي» سيوفر للدول المشاركة فيه منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» الدولي سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص.

هياكل متشابكة

وأضاف المكتب في تحديث له أن أعمال إنشاء مناطق الموضوعات الثلاثة للمعرض (التنقل والفرص والاستدامة)، اكتملت في مايو 2019، كما أزيح الستار عن بوابات دخول المعرض المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، مشيراً إلى أن أكثر من 205 ملايين ساعة عمل في موقع «إكسبو 2020» أُنجزت حتى اليوم.

حلول ملموسة

ذكر مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أنه تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يسلط برنامج أفضل الممارسات العالمية الضوء على مشروعات توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية، ويهدف إلى توسيع نطاقها بحيث تشمل أماكن أخرى، مشيراً إلى أن البرنامج التزم بتكليف من المكتب الدولي للمعارض عام 2010 بإنشاء جميع مضيفي معارض «إكسبو» الدولية منصة تسلط الضوء على حلول ملموسة يمكن تقليدها وتعديلها وتوسيع نطاقها لإحداث أثر عالمي أكبر.

مساحة المعرض

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن موقع المعرض المرتقب سيشغل مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومترات مربعة، موضحاً أن المنطقة المسوّرة المخصصة للعرض ستشغل نحو كيلومترين مربعين من الموقع، بما في ذلك 190 جناحاً منفصلاً للدول.

وبين أن 2.4 كيلومتر مربع المتبقية، ستضم مرافق ومباني دعم تشمل «قرية إكسبو 2020» المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع المعرض، إضافة إلى مستودعات ومحطات نقل وفنادق ومنافذ تجزئة.

- 205

ملايين ساعة عمل في موقع «إكسبو 2020» أُنجزت حتى الآن.

- تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق.

- الانتهاء من إنشاءات «قرية إكسبو» بمعدل 2273 شقة موزعة على 4 مجمعات.

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