"دبي للسياحة" استئناف تنظيم المعارض والمؤتمرات ابتداءً من 15 سبتمبر

المصدر: أزاد عيشو_ دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إنه سيتم استئناف فعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

وذكرت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات، ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات وقطاع التجزئة في إمارة دبي إنه بناء على توجيهات مركز التحكم والسيطرة، فقد تم تحديث الإرشادات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والسماح بها، حيث سيسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض المحلية بدءاً من 15 سبتمبر 2020.

وتابعت أنه سيسمح لفعاليات الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية بدءاً من 1 أكتوبر 2020.

وأضافت الدائرة في التعميم أن فعاليات الأفراح والمناسبات الاجتماعية الخاصة غير مسموح بها حالياً، حتى إشعار آخر.

وقالت الدائرة إنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية، مشيرة إلى أن القواعد والإرشادات والضوابط المتعلقة بإقامة الفعاليات التي تتمثل في الالتزام بمختلف البروتوكولات الصحية.

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