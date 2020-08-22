«آرورا 50» تتفق مع مراكز مالية على تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية لمجالس الإدارة

المصدر: أبوظبي ■وام

اتفقت «آرورا 50» والمراكز والبورصات المالية البارزة في دولة الإمارات، على تعزيز أطر التعاون في ما بينها لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية لمجالس الإدارة.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»، إن «التعاون والابتكار يجعلان دولة الإمارات في صدارة الأسواق العالمية التنافسية، وأن دعم التنوع سيدعم مكانتنا ما بين الأسواق العالمية، وأن جهود الداعمين تسهم في إحداث تغيير ملموس من خلال إثبات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء أفضل للأعمال. وأنا واثقة بأنه مع انضمام شركائنا الجدد سنتمكن من المضي قدماً»، مشيرة الى أنه من خلال شراكات مماثلة سنتمكن فعلياً من تنمية البيئة الفعالة، وتشكيل مستقبل أفضل للكفاءات النسائية في المجالس الإدارية.

وأضافت: «يعتبر تعاون القطاع المالي مع (آرورا 50) دلالة واضحة على مدى التزام الجهتين المتبادل بزيادة عضوية المرأة في مجالس إدارة الشركات. معاً سنتمكّن من بلورة الصورة المستقبلية لمجالس الإدارة الإماراتية، ومن الاستمرار في ترسيخ القدرة التنافسية للدولة».

وأكدت أن «برنامج 20» في 2020، المشروع الأول الرائد لمبادرة «آرورا 50»، يسعى لاستقطاب مجموعة واسعة من النساء المؤهلات من أجل تولي زمام القيادة في مجالس الإدارة، منوهة بالتزام المراكز والبورصات المالية بالترويج للمبادرة من خلال شبكاتها وقنواتها المختصة، ومن خلال دورها «كشركاء مؤسسين لمبادرة 20 في 2020» سيبادر الشركاء إلى تطوير وتقديم ورش عمل خاصة بمجالس الإدارة، كالورشة المخصصة للمديرين حول أساسيات التمويل التي تضم الورش المنظّمة للمجموعة الأولى المشاركة في مبادرة 20 في 2020.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، خليفة المنصوري، إلى أن «سوق أبوظبي للأوراق المالية يلتزم بالمشاركة بهذه المبادرة بشكل مباشر داخلياً ومع كل شركاته المدرجة لتعزيز الوعي بأهمية تحقيق التنوع بين الجنسين في قيادة الشركات والمؤسسات، ومن خلال هذه الشراكة مع (آرورا 50)، يعتزم السوق المساهمة بشكل فاعل لدعم برامج التدريب وورش العمل وفعاليات مبادرة 20 في 2020».

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