«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل وجهاتها الـ143 بحلول صيف 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأنها ستستأنف تشغيل جميع وجهاتها، البالغ عددها 143 وجهة، بحلول صيف العام المقبل، مشيرة إلى أن الطلب على السفر مستمر بالارتفاع مع استئناف الرحلات الجوية للناقلة.

وأعلنت الناقلة أنها بدأت تشغيل رحلات إجلاء إلى خمس مدن هندية اعتباراً من أمس وحتى 31 أغسطس الجاري، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها عدّلت مواعيد رحلاتها من سيالكوت الباكستانية وإليها، لتوفر للمتعاملين من خلال سبع رحلات أسبوعياً أوقاتاً أفضل لمواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها الحالية.

استئناف

وتفصيلاً، ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «طيران الإمارات»، عادل الرضا، أن الناقلة ستستأنف العمليات إلى جميع وجهاتها ضمن شبكتها العالمية، البالغة 143 محطة، بحلول صيف العام المقبل، وقال: «يمكننا القول بسهولة إنّه بحلول صيف 2021 سنخدم 100% من وجهات شبكتنا».

وأكد الرضا أن الطلب على السفر مستمر بالارتفاع مع استئناف الرحلات الجوية للناقلة، مشيراً إلى أن عدد المسافرين تضاعف خلال الفترة الحالية مقارنة بالأرقام قبل شهر، سواء بالنسبة لركاب العبور «الترانزيت» أو المسافرين القادمين إلى دبي.

نمو الأعداد

وبين الرضا في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أن تخفيف قيود السفر واستئناف حركة السياحة الدولية إلى دبي أسهم في نمو الأعداد، مضيفاً: «لاحظنا ارتفاعاً في أعداد المسافرين والسياح الذين يدخلون دبي، حيث انعكس ذلك على تحسن إشغال الطائرات والفنادق أيضاً».

وأوضح أن أعداد الرحلات الجوية ستعتمد على الطلب في السوق، إلى جانب الامتثال لقيود السفر في بعض البلدان.

وجهات

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تشغل رحلاتها إلى 72 وجهة عالمية حالياً، ترتفع إلى 75 وجهة في سبتمبر المقبل، بعد إضافة وجهات هيوستن (23 أغسطس)، وبيرمنغهام (اعتباراً من الأول من سبتمبر)، فضلاً عن وارسو (اعتباراً من الرابع من سبتمبر).

رحلات الهند

إلى ذلك، أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أنها بدأت اعتباراً من أمس تشغيل رحلات إجلاء إلى خمس مدن هندية تستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضحت الناقلة أن الرحلات الخاصة ستسهل سفر الرعايا الهنود في دولة الإمارات الراغبين في العودة إلى بلادهم، كما ستتيح الفرصة أمام المقيمين في الدولة والموجودين حالياً في الهند للعودة إلى دولة الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

المدن الـ5

وأضافت الشركة في بيان، أنها ستسيّر الرحلات الخاصة إلى بنغالور خلال أيام 21 و23 و25 و28 و30 أغسطس، فيما ستسيّر رحلات كوتشي خلال أيام 20 و22 و24 و27 و29 و31 أغسطس، فضلاً عن رحلات يومية إلى دلهي ومومباي حتى 31 أغسطس، إضافة إلى ثيروفانانثابورام في 26 أغسطس.

وذكرت «طيران الإمارات» أن جميع الرحلات ستعمل بطائرات الـ«بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقعها الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

وأكدت أن على المسافرين الامتثال لمتطلبات دخول وجهتهم النهائية، حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

شروط

وبيّنت «طيران الإمارات»، أنه بخصوص الرحلات من دبي إلى الهند سُيسمح فقط للرعايا الهنود العالقين في دولة الإمارات بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس، مشيرة إلى أنه بالنسبة للرحلات من الهند إلى دبي فإن السفر على هذه الرحلات مُتاح لمواطني دولة الإمارات، وكذلك للرعايا الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات، والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

رحلات باكستان

في السياق ذاته، قالت الشركة إنها عدّلت مواعيد رحلاتها من وإلى سيالكوت في باكستان، لتوفر للمتعاملين من خلال سبع رحلات أسبوعياً، مواعيد أفضل لمواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها الحالية المكونة من 72 مدينة عبر القارات الست. واعتباراً من 22 أغسطس، ستغادر رحلة «ئي كيه 618» مطار دبي الدولي الساعة 8:55 مساءً، لتصل إلى سيالكوت الساعة 1:10 بعد منتصف الليل. أما رحلة العودة «ئي كيه 619»، فستغادر سيالكوت الساعة 2:40 صباحاً وتصل إلى دبي الساعة الخامسة فجراً.

وإضافة إلى سيالكوت، توفر «طيران الإمارات» لمتعامليها رحلات مباشرة إلى أربع مدن أخرى في باكستان، هي: كراتشي، وإسلام أباد، ولاهور، وبيشاور.

شهادة الفحص إلزامية

أكدت شركة «طيران الإمارات» أنه في سبيل ضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمعات، يعد إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» إلزامياً لجميع الركاب العابرين «الترانزيت»، والقادمين إلى دبي ودولة الإمارات، قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو الدولة والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

المدن الهندية الـ 5:

-بنغالور.

-كوتشي.

-دلهي.

-مومباي.

-ثيروفانانثابورام.

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وجهة عالمية تشغل «طيران الإمارات» رحلاتها إليها حالياً.

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