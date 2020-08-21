«الطاقة النووية»: الإمارات اعتمدت نهجاً متميزاً لتطوير برنامجها النووي السلمي

المصدر: أبوظبي ■وام

أكد مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويليام ماغوود، أن دولة الإمارات لم تنجح فحسب في تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بل اعتمدت نهجاً شاملاً ومتميزاً لتطوير الكفاءات المؤهلة والقادرة على ضمان العمليات التشغيلية الآمنة خلال العقود المقبلة. وقال ماغوود إن الإمارات حققت إنجازاً كبيراً ونجحت في تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أن من الممكن إنشاء محطات للطاقة النووية وفق جدول زمني وميزانية محددين، وفي الوقت نفسه يمكن لدولة واعدة في قطاع الطاقة النووية تطوير بنية تحتية آمنة ومتقدمة بشكل سريع.

يشار إلى أنه تم استكمال ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، مع شبكة الكهرباء الرئيسة للدولة.

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