اعتماد تعديلات قانون «معيار التقارير المشتركة» لـ «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات قانون «معيار التقارير المشتركة» رقم (6) لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

وجاءت هذه التعديلات في إطار اللوائح التنظيمية الجديدة التي صدرت عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بشأن معايير التقارير المشتركة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يوليو 2020، حيث تسهم التعديلات في الارتقاء بمعيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي، ما يعكس التزام المركز بالحفاظ على إطار قانوني وتنظيمي يتمتع بأعلى مستويات الشفافية ووفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تعزز التعديلات التي طرأت على القانون من امتثال المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي لمتطلبات التقارير المشتركة والمعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل التعديلات الرئيسة على القانون، إدراج بند للعقوبات على الأفراد الذين يقدمون «شهادات ذاتية» غير صحيحة، والإبلاغ عن المؤسسات المالية التي لم تتمكن من الحصول على «شهادات ذاتية» صالحة. كما اعتمد القانون المواد التفسيرية التي أصدرتها ونشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في تفسير تطبيق معيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة تقدم توجيهاً واضحاً للمؤسسات والشركات العاملة في المركز المالي، ما يسهم في رفع معايير الإبلاغ والامتثال»، مشيراً إلى أن «تطوير القوانين واللوائح التنظيمية بشكل مستمر، يعزّز مكانة مركز دبي المالي العالمي وسمعته وجهة تتميز بأعلى معايير الأمان والمرونة والشفافية وبيئة قانونية جاذبة للأعمال».

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