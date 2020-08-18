«اتصالات» تقدم خدماتها إلى 300 ألف شركة صغيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت «اتصالات»، بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل محوري في اقتصاد دولة الإمارات، ويُشكل نسبة 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وأكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة.

وتقدم «اتصالات» خدماتها إلى ما يزيد على 300 ألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتسهم في مواكبة طموحاتها أثناء رحلتها نحو التحول الرقمي. واستحوذ الابتكار والإمكانات الرقمية على أهمية بالغة خلال الظروف الاستثنائية التي نشهدها اليوم.

وحول التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قال نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، عصام محمود، إن «الظروف والتطورات المتسارعة تُشكل تحدياً كبيراً على الجميع، ونحن ندرك مدى سعي الشركات لتأمين سلامة موظفيها مع الحفاظ على استمرارية أعمالها».

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