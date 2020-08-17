«إكسبو دبي» يطلق صندوق إغاثة عاجلة للمتضرّرين من «كوفيد-19»

المصدر: دبي - وام

أطلق «إكسبو 2020 دبي» صندوق إغاثة عاجلة بقيمة 3.7 ملايين درهم، للحاصلين على منح ضمن برنامج «إكسبو لايف»، الذين يواجهون صعوبات مالية نتيجة جائحة «كوفيد-19».

وقدم البرنامج مساعدات عاجلة تراوح قيمتها بين 184 ألفاً و367 ألف درهم لـ15 مبتكراً عالمياً من 13 دولة.

حلول خلاقة

وقال نائب رئيس أول برنامج «إكسبو لايف» لدى «إكسبو 2020 دبي»، يوسف كايرز: «انسجاماً مع النموذج المبهر الذي تقدمه دولة الإمارات، يلتزم (إكسبو 2020 دبي) بجمع العالم معاً، وتمكين حلول خلاقة من شأنها صنع مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف كايرز أنه رغم التحدي غير المسبوق الذي تمثله جائحة «كوفيد-19»، فإن الأمم والشعوب أظهرت قدراً هائلاً من الإبداع والتعاون والدعم، لتبث روحاً من التفاؤل ورغبة في صنع الفارق.

وأشار إلى أن «إكسبو لايف» يفخر بتشجيع مثل هذه الطموحات، من خلال صندوق الإغاثة العاجلة، لدعم الشركات التي تسهم بالفعل في ترك بصمة إيجابية على مجتمعاتها، ومساعدتها على مواصلة التركيز على تحقيق أهدافها المهمة.

دعم

وأفاد كايرز، بأنه منذ أن تأسس «إكسبو لايف»، يمنح البرنامج التمويل والدعم للأعمال الناشئة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحسين حياة المجتمعات المحلية وحماية العالم.

وأوضح أن قائمة المبتكرين المستفيدين من صندوق الإغاثة العاجلة، تتضمن «أتولو إس إي»، وهي مؤسسة تقنية تعليمية مقرها كندا، تطوّر ملصقات ناطقة مصممة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في سن مبكرة، لافتاً إلى أنه في ظل جائحة «كوفيد-19»، أسهمت «أتولو» في زيادة الوعي بشأن الصحة والسلامة من الفيروس عبر إنتاج تسجيلات بلغات متعددة، ونشرها بواسطة تطبيق للهاتف الذكي وتقنية الملصقات الناطقة.

«إنفست إد»

وأضاف كايرز أن من المستفيدين من صندوق الإغاثة العاجلة أيضاً، شركة «إنفست إد» الفلبينية الناشئة في مجال التقنية المالية، التي تقدم القروض والتدريب المالي للطلاب ذوي الدخل المنخفض، بما يتيح لهم إكمال تعليمهم الجامعي.

وبيّن أن نحو نصف الطلاب المقترضين من «إنفست إد» باتوا عاطلين عن العمل بسبب «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن الشركة كثفت خدماتها التدريبية لمساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة.

وتابع كايرز أنه «منذ بداية الجائحة، وبفضل التمويل الإغاثي الإضافي من (إكسبو لايف)، ابتكر فريق (إنفست إد) منتجات مالية جديدة لتمكين الطلاب من إكمال تعليمهم عن بُعد».

«ناو ماني»

تضم قائمة المبتكرين المستفيدين من صندوق الإغاثة العاجلة، مشروع «ناو ماني» من دولة الإمارات، الذي يهدف إلى دعم الموظفين وتطوير العمليات التجارية. ويقدم المشروع أول تكنولوجيا مالية في منطقة الخليج باستخدام التقنية المصرفية، عبر الهاتف المتحرك، لتوفير الحسابات والشمول المالي، ومجموعة من خيارات التحويلات المنخفضة الكلفة للعمال من أصحاب الدخل المنخفض. ويهدف «ناو ماني» إلى تمكين الجميع من الحصول على خدمات مالية بكلفة بسيطة.

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