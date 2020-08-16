محمد بن راشد يعتمد خطة عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم الالكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، خطة عمل وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تم تشكيلها مؤخراً في دولة الامارات.

وقال سموه، بتغريدة في حسابه ارسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكلنا في دولة الامارات مؤخراً وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. اعتمدت اليوم خطة عملها.. أولوياتها: أمن صناعي وطني.. وتنافسية منتجاتنا الوطنية عالمياً.. وتعزيز القيمة المضافة لاقتصادنا.. كل التوفيق لفريق العمل المميز الذي نتوقع منه نتائج ايجابية في المستقبل القريب".

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