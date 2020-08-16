شراكة بين «دبي المالي العالمي» و«اتصالات» لتأسيس بنية رقمية متقدمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «اتصالات».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا التعاون سيمكّن «اتصالات» من اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في خدمة مركز دبي المالي العالمي، فيما تشمل التحديثات: البنية التحتية المتقدمة للاتصالات، وخدمات الإنترنت عالي السرعة، والاتصال الفائق للهواتف المحمولة، بما يعزز مكانة المركز المالي كموقع مفضّل لـ«اتصالات» لاختبار واستخدام تقنياتها الذكية الجديدة، خلال مراحل تطويرها.

وأكد البيان أن الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات «خطة دبي 2021» في تنفيذ مبادرات مدينة دبي الذكية، باستخدام البيانات الضخمة والتحليلات والتكنولوجيا الجديدة. كما تسهم هذه المبادرات في تعزيز فهم مركز دبي المالي العالمي للاتجاهات الحديثة، التي تضيف قيمة لما يقدمه من أعمال ومنظومة حيوية.

وسيتم استكشاف الأنظمة الشاملة لخدمات المباني واستهلاك الطاقة، وإدارة النفايات، ومواقف المركبات الذكية، ما يدعم أهداف دبي وجهود «دبي المالي العالمي»، الرامية إلى ترسيخ مكانته في المنطقة كمركز مستدام للخدمات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين المركز و«اتصالات»، ستلبي احتياجات الاتصالات والتكنولوجيا الحالية والمستقبلية للمتعاملين، كما ستمكّن المركز المالي من لعب دوره المحوري في دعم تحقيق تطلعات المدينة الذكية في دبي، إذ يعزز التعاون مع شركاء مثل «اتصالات» مكانة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، كمدينة أكثر استدامةً للخدمات المالية في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»، سلفادور أنغلادا: «سيستفيد المجتمع المالي من هذه الشراكة الاستراتيجية، إذ سيتم تسخير أحدث التقنيات الذكية لتسريع وتيرة الانتقال إلى عصر جديد».

ولفت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية واستراتيجية الشركة المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، والتزامها بدعم رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي مع مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة الجديدة والمدعومة بتقنيات الاتصال المرنة.

وأضاف: «سنعمل بشكل وثيق مع مركز دبي المالي العالمي، لدعم مبادرات المدن الذكية، والحد من البصمة البيئية وتوفير مرافق عامة فعّالة».

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