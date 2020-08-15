انخفاض في أسعار الذهب يتجاوز 14 درهماً للغرام في أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات كبيرة راوحت قيمتها بين 11 و14.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار متعاملون إلى أنهم فضلوا شراء هدايا من المشغولات، حالياً، للاستفادة من التخفيضات السعرية، وتخوفاً من عودة الأسعار خلال الفترة المقبلة لتسجيل زيادات بنسب أكبر.

بدورهم، أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الانخفاضات السعرية، التي سجلها الذهب أخيراً، أسهمت في تحسن مؤشرات الطلب على شراء المشغولات الجديدة، فيما شهدت الأسواق تراجعاً في بيع السبائك والمشغولات المستعملة من قبل المتعاملين.

المشغولات الجديدة

وتفصيلاً، قال المتعامل محمد حازم إنه فضل شراء هدايا من المشغولات الجديدة، خلال الفترة الحالية، للاستفادة من نسب الانخفاضات الكبيرة في الأسعار، وذلك مع ارتباطه بمناسبة أسرية خلال فترة قريبة، تستلزم شراء هدايا من المشغولات، لافتاً إلى أنه اشترى من عيار 18 قيراطاً، كونه الأكثر تنوعاً في الموديلات، والأقل سعراً، مقارنة بعيارات الذهب الأخرى.

وأضاف المتعامل سمير إبراهيم أن الوقت الحالي مناسب لشراء هدايا المشغولات الذهبية، وذلك مع تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة، مقارنة بالأسعار السابقة لها منذ أسبوع، ما حفزه على الشراء حالياً، استعداداً لسفره خلال فترة قريبة، لقضاء عطلة مع أسرته، وتخوفه من عودة الأسعار، خلال الفترة المقبلة لتسجيل زيادات بنسب كبيرة.

وأشار المتعامل محمد بشير إلى أنه قرر شراء هدايا من المشغولات عقب انخفاض الأسعار، أخيراً، بنسب كبيرة، وذلك لارتباطه بموعد إتمام عقد قرانه خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الارتفاعات الكبيرة، التي سجلتها أسعار الذهب خلال الأسابيع السابقة، دفعته لتأجيل قرار الشراء.

وأضافت المتعاملة شيستا عبدالخالق أن الانخفاضات الأخيرة لأسعار الذهب حفزتها على شراء هدايا من المشغولات، من عياري 18 و21 قيراطاً، وأنها كانت تتابع متغيرات الأسعار، خلال الفترة الماضية، حتى وصلت الانخفاضات لمعدلات كبيرة مناسبة فقررت الشراء، خصوصاً مع توقعات عودة الأسعار للارتفاع، خلال الفترات المقبلة.

تراجع الأسعار

من جهته، أوضح مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، أن «تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة، أخيراً، بعد وصولها لحدود سعرية مرتفعة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، أسهم في تنشيط وتحسن مؤشرات الطلب على شراء المشغولات الجديدة من بعض المتعاملين، الذين قرروا اقتناص فرصة انخفاض الأسعار، لشراء مستلزماتهم، تخوفاً من عودة الأسعار لتسجيل معدلات ارتفاع بنسب أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار جائحة كورونا».

وأشار إلى أن «الانخفاضات السعرية قللت معدلات إقبال المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة، أو السبائك والعملات للمتاجر، مع ترقب عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى».

تحسن محدود

بدوره، أشار مدير محل «الجذور للمجوهرات»، موسى سعد، إلى أن «الأسواق شهدت، أخيراً، مؤشرات تحسن محدودة في إقبال المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الجديدة، بدعم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب، أخيراً، إضافة لبعض عمليات الشراء الحذر لمنتجات من السبائك والعملات، والاستفادة من تلك المنتجات في إعادة بيعها بأوقات الارتفاعات السعرية الكبيرة، والمتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، مع لجوء عدد من المستثمرين في الأسواق الدولية لشراء الذهب كملاذ آمن، في ظل تداعيات أزمة (كورونا) على الاقتصادات الدولية».

شراء الهدايا

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «تخوف عدد من المتعاملين من ارتداد أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة المقبلة، حفزهم، أخيراً، على شراء هدايا المشغولات، للاستفادة من الانخفاضات السعرية الكبيرة، والتي تجاوزت قيمتها 14 درهماً للغرام في أسبوع»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين لايزالون يترقبون مؤشرات الأسعار، آملين انخفاضات إضافية جديدة، للإقبال على شراء المشغولات».

الأسواق شهدت تراجعاً في بيع السبائك والمشغولات المستعملة من قبل المتعاملين.

إقبال على شراء الهدايا، حالياً، للاستفادة من تراجع سعر الغرام.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 234 درهماً، بانخفاض قيمته 14.25 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه. فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 233.25 درهماً، بتراجع 13.5 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 222.5 درهماً، بانخفاض بلغ 12.75 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 190.75 درهماً، بتراجع بلغ 11 درهماً.

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