2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.9 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 677 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 113 مبايعة لأراضٍ بقيمة 536.27 مليون درهم و564 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 730.88 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.51 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 48 هبة بقيمة 170.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تلتها مبايعة بـ21 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، تلتها منطقة «جزيرة 2» بتسجيلها 17 مبايعة بـ178 مليون درهم، وثالثة في «الحبية السادسة» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بـ15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 86 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

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