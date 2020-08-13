2.2 مليار درهم مبيعات «دوكاب» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «مجموعة دوكاب»، بأنها سجلت مبيعات إجمالية قدرها 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2020، مشيرة إلى تحقيق أرباح إجمالية مستقرة خلال الفترة نفسها، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مرجعة ذلك إلى المرونة التي تمتاز بها أعمال الشركة في مجال تصنيع الكابلات والمعادن المتنوعة على امتداد مصانعها في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ: «شكّل وباء (كوفيد-19) امتحاناً لقدرات جميع القطاعات حول العالم، ومنها القطاع الصناعي. وبفضل المرونة ومنهجية استمرارية الأعمال اللذين يمثلان ركائز محورية لاستراتيجية دوكاب، وبدعم من شركائها في سلسلة التوريد والالتزام الراسخ لجميع العاملين في فريقها، نجحت أعمال دوكاب للكابلات والمعادن في الحفاظ على ربحيتها خلال هذه الأوقات العصيبة، والامتثال في الوقت نفسه لأعلى معايير الصحة والسلامة وأرقى معايير خدمة العملاء. وتمكنا من خلال الإدارة المالية السليمة ومراقبة التكاليف في جميع الأقسام من الحد جزئياً من آثار الضغوط الهامشية، وبذلك، استطاعت (دوكاب) تخفيض المديونية بنسبة 43٪ مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019، بفضل التدفق النقدي الكبير من الأنشطة التشغيلية».

وتابع الشيخ: «أظهر زملاؤنا في المكاتب والمصانع أعلى مستويات القدرة على التأقلم مع الواقع الجديد خلال مدة زمنية قصيرة للغاية، خصوصاً أن تنفيذ منهجية احترازية مبكرة لضمان سلامة الموظفين جاء على رأس قائمة أولوياتنا. وبفضل أداؤهم المتميز، تسنت لنا القدرة على مواصلة تلبية تطلعات العملاء بالحد الأدنى من العراقيل».

وتعود ملكية «دوكاب»، بشكل مشترك لشركة صناعات، إحدى شركات «القابضة» (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتشغل ستة مصانع في أربعة مواقع في دولة الإمارات، وتتجاوز قدرتها الصناعية الحالية من المعادن 115 ألف طن، على شكل حلول كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، وبقدرة إنتاجية معززة قدرها 180 ألف طن من قضبان وأسلاك النحاس سنوياً، إضافة إلى 55 ألف طن سنوياً من قضبان الألمنيوم والموصلات العلوية.

وحققت شركة «دوكاب للكابلات»، التي تُعد الكيان الأكبر من المجموعة، حجم مبيعات ثابتاً أدنى بقليل من 40 ألف طن متري من الموصلات مقارنة بالعام السابق. وواصلت عملياتها دون انقطاع خلال الوباء لتتابع بذلك توريد منتجات الكابلات والملحقات للعملاء في أكثر من 22 سوقاً للتصدير. وباعتبارها سوقاً أساسية للشركة، استهلكت الدولة أكبر حصة من إنتاج الكابلات والأسلاك بالاستفادة من معدلات الطلب التي جاءت أفضل من التوقعات في قطاعات المرافق العامة والمقاولات والنفط والغاز.

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