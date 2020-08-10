«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر السفر تبدأ من 1175 درهماً

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

طرحت «شركة فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 11 وجهة ضمن شبكتها العالمية، ابتداءً من 1175 درهماً.

وأفادت الشركة على موقعها الشبكي بأنه مع عودة بعض الوجهات إلى شبكتها، فإنه يمكن حجز الرحلة مسبقاً للتوفير، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للتوافر، وللحجز بحلول 20 أغسطس 2020، وهي صالحة للسفر من دبي بحلول 31 أكتوبر 2020.

وبحسب الناقلة، تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة الإسكندرية المصرية من 1285 درهماً على الدرجة الاقتصادية، ونحو 5000 على درجة رجال الأعمال، و1400 درهم للدرجة السياحية، فيما تبدأ أسعار التذاكر إلى العاصمة الرومانية بوخارست من 1500 درهم، ونحو 2000 درهم إلى العاصمة التشيكية براغ.

يشار إلى أن «فلاي دبي» استأنفت رحلاتها المنتظمة اعتباراً من السابع من يوليو إلى 24 وجهة، منها أربع محطات عربية هي: الإسكندرية، بيروت، عمّان، الخرطوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news