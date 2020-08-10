5 خطوات لإعداد ميزانية مُحكمة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تساعد الميزانية المُحكمة على وضع خطة مصروفات ملائمة لجميع مستويات الدخل، وتوفر أموالاً فائضة لحالات الطوارئ. وفي ما يلي خمس خطوات لإعداد ميزانية:

* تحديد الأهداف: تساعد الأهداف الواضحة على المحافظة على الانضباط المالي.

* تسجيل الإيرادات والمصروفات: وضع جدول يتم فيه قيد الإيرادات والمصروفات كافة بشكل شهري.

* تصنيف العناصر الأساسية وغير الأساسية: لكي تكون الميزانية فاعلة، يجب تصنيف المصروفات بين الأساسية وغير الأساسية.

* وضع الميزانية: بعد استكمال البيانات المالية، يحين وقت إعداد الميزانية، حيث يساعد تحديد أولوية المصروفات على استبعاد بعضها، والمحافظة على إبقائها ضمن حدود الدخل.

* المحافظة على الانضباط المالي: تتحقق السلامة المالية فقط عند الالتزام بالخطوات المحددة، لتحقيق الأهداف المالية، وأخذ الحيطة في رصد الإيرادات والمصروفات كافة.

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