إيرادات هواوي تنمو 13.1% في النصف الأول من العام

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2020، حيث حققت الشركة 454 مليار يوان صيني إيرادات خلال هذه الفترة وزيادة بنسبة 13.1% على أساس سنوي.

وتمكنت الشركة من زيادة صافي الربح بنسبة 9.2%، فيما حققت أعمال الهواتف الذكية والشركات والمستهلكين لشركة هواوي 159.6 مليار يوان صيني و36.3 مليار يوان صيني و255.8 مليار يوان صيني1 على التوالي.

وكجزء من استراتيجية العلامة التجارية المزدوجة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أعلنت HONOR عن نتائج أدائها وأعمالها في الأسواق الدولية، محققة زيادة بنسبة 34% في النتائج مقارنة بعام 2019.

ووفقاً لنتائج أبحاث BrandZ™ احتلت HONOR المرتبة 21 في قائمة "BrandZ لأبرز 50 علامة تجارية صينية تبني أعمالها عالمياً لعام 2020".

وحققت هواوي أداءً قوياً مقارنةً بمنافسيها، حيث أظهر تقرير Canalys الحديث تفوق الشركة الصينية على اقرب منافس لها، شركة سامسونغ، لأول مرة في سوق الهواتف الذكية بجميع أنحاء العالم خلال الربع الثاني من عام 2020.

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