5.5 ملايين مستخدم لبوابة حكومة الإمارات في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



ارتفع عدد مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (U.AE)، على 5.5 ملايين مستخدم خلال النصف الأول من عام 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 50% عن عام 2019.

وأفاد بيان اليوم، بأن عدد زيارات صفحات البوابة بلغ نحو ثمانية ملايين زيارة، في ما تجاوز عدد مشاهدات صفحاتها 12.5 مليون مشاهدة.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، سالم الحوسني، إن البوابة هي واجهة الحضور الحكومي على الإنترنت، وهي منصة مشتركة للجهات الحكومية عموماً، وتمثل أحد تجليات روح الفريق بين الهيئة وتلك الجهات.

وأضاف: «لدينا فريق فرعي مختص بمحتوى البوابة والمشاركة الرقمية، إذ تُعتبر البوابة ومكوناتها جزءاً مهماً من معايير تطور الحكومات الرقمية بحسب استبيان الأمم المتحدة الذي يصدر كل عامين في هذا الشأن».

وتمتاز البوابة بأنها الوحيدة على مستوى العالم التي تحمل اسم نطاق مؤلف من حرف واحد وهو الحرف U، كما تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة التي اعتمدت نطاق الحرف الواحد، عنواناً لبوابتها، مستفيدة من فرادة اسمها باللغة الإنجليزية، بحث يكون نطاق البوابة هو u.ae.

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