«اقتصادية أبوظبي»: إصدار وتجديد التراخيص حتى 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية للأنشطة التجارية والصناعية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك للمرة الأولى، في إطار إجراءات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم القطاع الخاص في أبوظبي.

وكشفت الدائرة أن إجمالي عدد التراخيص الاقتصادية المجددة في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 33 ألفاً و116 ترخيصاً، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت في تعميم أصدرته أمس، أنه يمكن للمستثمريين والشركات في الإمارة التقدم بطلبات إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وأشارت اقتصادية أبوظبي إلى أن المبادرة تتيح للقطاع الخاص إمكانية وضع خطط تضمن استمراراية الأعمال على المدى الطويل، وتقليل الإجراءات ومعاملات التراخيص بنسبة تصل إلى 70% من إجمالي حجم معاملات التراخيص في الدائرة.

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