«دافزا»: 3.1 مليارات درهم فائض في تجارة البضائع خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية إيجابية في النصف الأول من عام 2020، إذ حققت 92% من هدف المبيعات، مع نمو في عدد الشركات بنحو 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت في بيان أمس، عن تسجيل زيادة في حجم الصادرات بشكل عام بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2020، في وقت حازت فيه الصين على النصيب الأعلى من إجمالي تجارة «دافزا» بنسبة 21% وبقيمة 7.7 مليارات درهم، جاءت مدفوعة بارتفاع بلغ 12.4% في حجم الواردات خلال الفترة ذاتها، تلتها الهند بنسبة 16.6% وبقيمة 6.1 مليارات درهم، ثم سويسرا بنسبة 14% وبقيمة 5.1 مليارات درهم.

ولفتت «دافزا» إلى تحقيق فائض في تجارة أنواع البضائع كافة، بلغ 3.1 مليارات درهم خلال الربع الأول، تصدرتها مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية التي نمت بنسبة 8.4% وبقيمة 9.9 مليارات درهم، يليها مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات التي شكلت 34.5% من إجمالي الواردات بقيمة 5.8 مليارات درهم.

المبيعات الجديدة

وارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 9% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتواصل «دافزا» بذلك تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح بشكل سنوي ونصف سنوي في مختلف الظروف الاقتصادية وخضم أية تحديات تفرضها بيئة الأسواق الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وازداد بذلك إجمالي المساحة المستأجرة بنسبة 2.10% مقارنة بالعام الماضي.

كما شهدت المنطقة الحرة زيادة في عدد الشركات المُسجلة بنحو 19% عن نتائج العام الماضي، ما يؤكد على سمعة المنطقة الحرة، كملاذ للشركات التي تتطلع إلى بيئة آمنة تدعمها في مسيرة نموها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وسجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً بلغ 23% مقارنة بنتائج العام الماضي، في ما شهدت الحزم المكتبية زيادة كبيرة تمثلت في نمو عدد الشركات بنحو 39% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ جاء هذا الإقبال في ظل جاذبية الحزم والمزايا والمرونة العالية التي تمنحها «دافزا».

ظروف استثنائية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، إن النصف الأول من العام الجاري شهد ظروفاً استثنائية صعبة أدت إلى بروز تحديات وقيود اقتصادية، لافتاً سموه إلى أن «دافزا» برهنت نجاحها في تجاوز هذا التحدي بدلالة مختلف المؤشرات والنتائج الاقتصادية، من بينها تحقيق فائض بقيمة 3.1 مليارات درهم في تجارة أنواع البضائع كافة، وزيادة في حجم الصادرات بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف سموه: «تؤكد هذه النتائج مرونة وتكيّف (دافزا) الاستراتيجي لتحقيق نتائج ذات عائد استثماري طويل الأمد، والسيطرة على آثار الجائحة الحالية لاستدامة نمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أثناء مرحلة الركود والتعافي الاقتصادي الذي يشهد نتائج متفاوتة حول العالم».

وأكد سموه أن المنظومة التشغيلية في «دافزا» تتمتع بأقصى درجات الفاعلية والكفاءة والمرونة اللازمة لدعم وحماية البيئة الاستثمارية، ومجتمع أعمال المنطقة الحرة والشركات، عبر تقديم مختلف الحوافز الاستثمارية والتشغيلية، وتوفير الدعم الفني في مختلف الجوانب، وذلك لتواصل ترسيخ حضورها بين أهم وأفضل المناطق الحرة، ومكانتها بوصفها الأكثر تميزاً وقدرة على تحقيق النجاحات والإنجازات.

استقطاب الاستثمارات

قال المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن المنطقة الحرة بمطار دبي تؤكد من خلال هذه النتائج، نجاحها المتواصل في إدارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم نموها واستدامتها في إمارة دبي.

وأضاف أن «دافزا» حققت 92% من هدف المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، كما واصلت لعب دورها بدفع التنمية الاقتصادية في الإمارة، ومواصلة مسيرة نجاحاتها، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكثر المطارات حركة على مستوى العالم، الأمر الذي أدى إلى تأجير 28% في أحدث مجمعاتها المكتبية، والذي جرى تسليمه خلال الربع الأول من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news