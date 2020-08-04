"اقتصادية أبوظبي" تجيز لأصحاب التراخيص الاقتصادية تجديد انشطتهم التجارية والصناعية مدة 3 أعوام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لأصحاب التراخيص الاقتصادية "التجاري والصناعية" المسجلة في إمارة أبوظبي تجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية مدة 3 أعوام الى جانب توفير خيار التجديد لعام أو عامين وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الاعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد والتقليل من الإجراءات المتبعة والوقت والجهد.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي حرص الدائرة على الاستمرار في إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تسهيل الإجراءات على المتعاملين ورجال الأعمال والمستثمرين بما يعزز من مكانة ابوظبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار ونمو الأعمال.

وقال: "نحرص من خلال إتاحة خيار تجديد التراخيص الاقتصادية مدة عامين إلى ثلاثة أعوام الى تحقيق أهداف رئيسة تعود بالفائدة على المتعاملين وحكومة أبوظبي على حد سواء بحيث يسهل على المتعامل عناء التجديد كل عام وبالمقابل التخفيف والتقليل من إجراءات ومعاملات تجديد التراخيص الاقتصادية بالدائرة والتي تصل نسبتها الى حوالي 70% من أجمالي المعاملات الامر الذي سيقلل وبشكل كبير من حجم المعاملات التي تنفذها للمتعاملين.

وأفاد أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام 2020 بلغت 33116 رخصةوهي تشكل ما نسبته 42.30% من إجمالي عدد معاملات تجديد التراخيص الاقتصادية المنتهية موضحا بأن اختيار أصحاب التراخيص تجديد أنشطتهم الاقتصادية سيقلل عليهم وعلى الدائرة هذه النسبة من الإجراءات كل عام.

وأشار الى أن المبادرات التي تطلقها الدائرة تتماشى مع حزم المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي لدعم القطاع الخاص، انطلاقاً من دورها المحوري كجهة مسؤولة عن قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة، وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي إقليميا وعالميا.

من جانبه أوضح مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة محمد علي المرر، أن تجديد التراخيص التجارية والصناعية تتم وفق إجراء وآلية سهلة تتلخص بتسجيل الدخول عبر موقع "تم" والضغط على التجديد، ومن ثم إدخال رقم الرخصة، واختيار المدة المراد التجديد بها.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق المبادرة تم تجديد 8 رخص تجارية وصناعية لأكثر من عام 4 رخص منها لمدة عامين و4 رخص لمدة ثلاثة أعوام بحيث يستفيد أصحاب هذه الرخص من الحصول على جميع الموافقات والاعتمادات لمرة واحدة فقط لطول مدة التجديد بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وذكر المرر أنه للاستفادة من هذه المبادرة يحتاج المتعاملون إلى إظهار عقد الإيجار الموثق والمسجل والذي يغطي المدة المطلوبة للتجديد، إضافة إلى شهادة سارية المفعول حول استيفاء شروط السلامة، صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وتصريح بيئي ساري المفعول، وشهادة عضوية سارية المفعول من غرفةتجارة وصناعة أبوظبي.

وبدوره قال مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة علي الهمامي، أن مبادرة الدائرة السماح بتجديد الرخصة الصناعية لثلاثة أعوام يسهم في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الصناعيين وتوفير الوقت والجهد على المستثمر مما يسهل عليه الإجراءات باعتبار ان إجراءات الرخصة الصناعية لديها متطلبات من الناحية الفنية يستوجب الالتزام بها وتوفيره.

وأشار الى أن آلية تجديد الرخصة الصناعية حالة إنتاج لأكثر من عام "عامين أو ثلاثة أعوام" يتم فيها احتساب رسوم الخدمة والأنشطة والمنتجات والجهات الخارجية واللوحة الاعلانيةوذلك لعدد أعوام التجديد التي تم اختيارها حيث تصدر صلاحية الرخصة الصناعية المجددة بعدد الأعوام المطلوبة.

وأفاد الهمامي أن متطلبات التجديد لأكثر من عام تتضمن عقدالإيجار الموثق والمسجل بحيث يغطي المدة المطلوبة للتجديدوشهادة استيفاء شروط السلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني سارية المفعول والتصريح البيئي ساري المفعولوشهادة عضوية غرفة تجارة أبوظبي سارية المفعول.

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