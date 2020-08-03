الإمارات تؤمّن 35% من احتياجات اليابان النفطية خلال يونيو

المصدر: عواصم - وكالات

استوردت اليابان من دولة الإمارات، خلال يونيو الماضي، 20.13 مليون برميل من النفط الخام، بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وذكرت وكالة الطاقة أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 35.1% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية، مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 57.33 مليون برميل.

في سياق النفط، أوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ازداد إلى 9.37 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي، متجاوزاً هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي.

ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس الجاري تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة «أوبك» ومنتجين كبار آخرين، من بينهم روسيا.

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