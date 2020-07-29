1.43 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم



أعلن بنك أبوظبي التجاري، اليوم، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، محققا صافي أرباح بلغ 1.436 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 5.136 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم من تباطؤ النمو في بيئة الأعمال وتقلص حجم محفظة القروض الناجم عن سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها بنهاية يونيو 2020.



وواضح البنك في بيان، أن كلفة الفوائد تحسنت بنسبة 37% لتبلغ 2.783 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020 نتيجة التحسن الكبير في كلفة الأموال الناجم عن زيادة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض متطلبات الاحتياطيات ومعدلات الفائدة السائدة.



وارتفعت الأرباح التشغيلية (قبل تجنيب المخصصات) بنسبة 2% عن ما كانت عليه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 4.066 مليارات درهما، بينما انخفضت المصاريف التشغيلية (شاملة تكاليف الاندماج) بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 2.351 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020.



وبلغت قيمة المخصصات للنصف الأول من العام الجاري، 2.551 مليار درهم مقارنة مع 1.174 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 114 مليار درهم كما بتاريخ 30 يونيو 2020، لتشكل 46% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 39% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، خلدون خلیفة المبارك، إن «البنك حافظ على ثباته واستقرار أدائه وسط البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات التي سادت الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تسبّبت جائحة (كوفيد–19) وانخفاض أسعار النفط بتراجع في النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وحول العالم». واضاف: «بفضل ميزانيته العمومية القوية وإدارته المنضبطة للمخاطر والموارد المالية، حافظ البنك خلال هذه الفترة الاستثنائية على المكانة التي تؤهله تحقيق مصالح العملاء والموظفين والمساهمين».



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