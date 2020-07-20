بالفيديو.. أفضل 10 عروض سعرية لمشروعات قيد الإنشاء في دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت سوق دبي العقارية، خلال النصف الأول من العام الجاري، حركة نشطة من قبل المطوّرين العقاريين، عبر تقديمهم عروضاً على مشروعات لاتزال قيد الإنشاء (على المخطط)، حيث سجلت الوحدات السكنية من فئة (غرفة وصالة)، التي تعتبر الأكثر طلباً في السوق، أسعاراً مغرية للشراء.

ورصدت «الإمارات اليوم»، أفضل 10 عروض لمشروعات على المخطط، من حيث السعر، تم طرحها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت تحديات جرّاء انتشار فيروس «كوفيد-19»، الذي أثر في القطاعات كافة.

واستند الرصد إلى قراءات من أبرز مواقع التسويق العقاري، منها: «بيوت دوت كوم»، «دوبيزل»، «عقارات دبي»، «بروبرتي فايندر»، «عقار دبي»، و«عقارات الإمارات». واعتمد الرصد على معيار السعر فقط، للوقوف على أسعار العقارات في فئة معينة، هي فئة «غرفة وصالة»، وذلك خلال فترة النصف الأول من عام 2020، مع تثبيت بقية المعايير.

إلى ذلك، لفت خبراء عقاريون إلى معايير مهمة، يجب أخذها في الحسبان بالنسبة للمستثمر العقاري عند اختيار العقار، منها الموقع وطريقة الدفع والتسهيلات المقدمة من المطوّر، فضلاً عن معرفة رسوم الخدمات في المنطقة، وهل توجد إعفاءات على هذه الرسوم أم لا؟ إضافة إلى معرفة العائد الاستثماري، والتشطيبات النهائية والمواد المستخدمة، وهل توجد عروض أم لا؟

• الوحدات السكنية من فئة «غرفة وصالة»، سجلت أسعاراً مغرية للشراء.

• خبراء: «معايير مهمة عند اختيار العقار، منها الموقع وطريقة الدفع».

للإطلاع على أفضل 10 عروض سعرية لمشروعات قيد الإنشاء في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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