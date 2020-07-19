"الإمارات ريت" يدرس إلغاء إدراج أسهمه من ناسداك دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلن صندوق الإمارات ريت المدرج في بورصة ناسداك دبي عزمه الخروج من سوق دبي المالي، موضحاً أن أوضاع السوق الحالية خلقت "فجوة" بين سعر السهم في السوق وبين القيمة الحقيقية للصندوق.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأحد إلى ناسداك دبي، إن مجلس الإدارة نيابةً عن شركة "إكويتاتيفا"، مديرة صندوق الإمارات ريت، قرر إطلاق مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية للصندوق، بما في ذلك شطب محتمل من البورصة.

وأضاف الصندوق أنه من المرجح أن تكون العودة للعمل كصندوق خاص ولو مؤقتا على الأقل في صالح الصندوق ومستثمريه.

إلى ذلك تقدمت مجموعة من مساهمة شركة صندوق الإمارات ريت العقاري المدرج في ناسداك دبي، بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للتحقيق في التقييم الذي قام به الصندوق لعقاراته.

وجرى تداول سهم الصندوق عند 0.15 دولار اليوم مقارنة مع صافي قيمة أصول عند 1.57 دولار للسهم في نهاية 2019.

وفي وقت سابق اليوم قال الإمارات ريت إن مديره إكويتاتيفا يخضع للتحقيق من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أمور تتعلق بإدارة الإمارت ريت.

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