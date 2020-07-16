«موانئ دبي العالمية» تدرج صكوكاً بـ 1.5 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي، سلطان أحمد بن سليّم، أمس، جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي»، احتفالاً بإدراج المجموعة صكوكاً دائمة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تعتزم المجموعة استخدام إيرادات هذه الصكوك لأغراض النمو العام، بما يشمل إعادة تمويل المديونية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يمثل هذا الإدراج الأخير أكبر إدراج مؤسسي هجين مُقوّم بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، وأكبر طرح لصكوك هجينة، وهو الإصدار الافتتاحي الدائم لـ«موانئ دبي العالمية».

وتعد موانئ دبي العالمية أكبر مصدر إماراتي للصكوك والسندات في بورصة «ناسداك دبي» الدولية الأبرز على مستوى المنطقة، حيث بلغ إجمالي إدراجاتها من الصكوك والسندات، حتى الآن، أكثر من 10 مليارات دولار.

إقبال قوي

وقال بن سليّم: «حقق إدراجنا الأخير إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يبرز مدى الثقة بأنشطة الأعمال العالمية لـ(موانئ دبي العالمية) واستراتيجية نموها، ويمكّننا من تحقيق أسعار تنافسية».

وأضاف: «يسعدنا أن نواصل تعزيز علاقة إدراج الصكوك والسندات بيننا وبين (ناسداك دبي)، باعتبارها البورصة الدولية الأبرز على مستوى المنطقة، التي توفر لإصداراتنا منصة عالمية مرموقة، وعلاقات وثيقة مع المستثمرين حول العالم».

توسع ونمو

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذا التعاون المهم بين المؤسسات الرائدة في دبي، يعكس مدى قدرتها على الاستفادة من مستوى خبراتها الرفيعة، للوصول إلى حلول تمويلية فعالة تلبي احتياجات الأطراف المعنية».

وأضاف كاظم أن «إدراج الصكوك الأخير من جانب (موانئ دبي العالمية)، يأتي ليؤكد استمرار توسع ونمو مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

وأشار إلى أن «الإمارة تعد أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ يبلغ مجموع قيمتها، حالياً، 72.59 مليار دولار».

أعلى قيمة

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «هذا الإدراج من قبل (موانئ دبي العالمية) يبرز مدى قوة النشاط، الذي نشهده في قطاع الصكوك، في ظل المساعي التوسعية الكبيرة لعلاقاتنا وتواصلنا مع الجهات المصدرة، إذ بلغت قيمة إدراجات الصكوك في البورصة منذ بداية السنة 11.4 مليار دولار، وهي أعلى من أي قيمة تم تسجيلها في السنوات السابقة، خلال الفترة نفسها، وبارتفاع نسبته 80%، مقارنة بقيمة الصكوك المدرجة في الفترة ذاتها من السنة الماضية».

وأضاف الفهيم أن «عدد إدراجات الصكوك لهذه السنة تضاعف إلى 14 إدراجاً، مقارنة مع سبعة إدراجات في الفترة نفسها من السنة الماضية».

«موانئ دبي» تشيد بقرار أميركي بشأن «الهايبرلوب»

أشادت «موانئ دبي العالمية» بالقرار الصادر عن مجلس النواب الأميركي، لتمرير تشريع يفتح الطريق أمام وضع إطار تنظيمي للاستخدام الآمن لأنظمة النقل السريع (الهايبرلوب)، حيث من المتوقع أن يُصدِر «المجلس الأميركي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة» (NETT)، في الولايات المتحدة، الإرشادات التوجيهية في هذا الصدد، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكانت «موانئ دبي العالمية» دشّنت، عام 2018، العلامة التجارية العالمية «كارغوسيد» للنقل الفائق السرعة للبضائع، وذلك بالشراكة مع «ڤيرجن هايبرلوب»، لتقديم أنظمة نقل البضائع بتقنية «هايبرلوب»، التي ستسهل التوصيل السريع والمستدام والفعَّال حول العالم للبضائع الموضّبة على منصات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة «ڤيرجن هايبرلوب»، سلطان بن سليّم، إن «القرار الأميركي يمثل تصويتاً واضحاً بالثقة على أننا نسير على الطريق الصحيح، مع جدية الاهتمام بالتقنية الجديدة، لدعم هذا الابتكار والانتقال به خطوة كبرى إلى الأمام على طريق تطبيقه على أرض الواقع».

وأضاف «نطمح إلى إحداث ثورة في قطاعي التجارة والنقل بالمنطقة، من خلال تقديم نظام مبتكر لنقل الركاب والبضائع، يعتمد على تقنية (الهايبرلوب)».

11.4

مليار دولار، قيمة إدراجات الصكوك في «ناسداك دبي»، منذ بداية 2020.

- الإدراج يعزز مكانة دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك، والتي بلغت قيمتها 72.59 مليار دولار.. حتى الآن.

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