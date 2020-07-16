1969 رخصة أعمال «فعالة» لإدارة منصّات التجارة الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الفعالة في مجال تطوير وإدارة منصّات تجارة إلكترونية، وصل إلى 1969 رخصة في الإمارة، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للرخص الجديدة في هذا النشاط لآخر خمس سنوات 120%، بينما سجل العام الماضي أعلى معدل نمو بمقدار 183%.

وحسب التقرير، استحوذ رجال الأعمال على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلوا نحو 91.3% من عدد الرخص، فيما شكلت سيدات الأعمال ما نسبته 4.5%، ووصلت نسبة الأشخاص الاعتباريين (شركات) إلى 4.2%. ومثلت «رخصة تاجر»، التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما نسبته 28% من إجمالي الرخص في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى أنه في ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفعالة في مجال تطوير وإدارة منصّات تجارة إلكترونية، تأتي رخص المؤسسات الفردية في الصدارة بنسبة 59%، تلتها المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25.4%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً كلاً من: أعمال مدنية، شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع شركة أو مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، فرع لشركة مقرها في امارة أخرى، وشركة تضامنية.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن الأرقام تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في رفع العدد الهائل للمشروعات الناشئة التي تمّ تنفيذها، وتحديداً في مجالي البيع بالتجزئة والتكنولوجيا.

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