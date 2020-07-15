بالفيديو ..قصة أقدم وأشهر تاجر أرز في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قال عبد الله حاجي ناصر، نجل المرحوم حاجي ناصر الذي يعد أقدم وأشهر تاجر أرز في دبي إن "دبي تمنح الجميع الفرص"، وأشار إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها حكومة دبي سهلت على التجار أعمالهم، خصوصا خدمات الترخيص والتسجيل التجاري رغم الطبيعية التقليدية لتجارته وأعماله.

ونشرت اقتصادية دبي فيديو يتضمن حوارا مع عبد الله حاجي ناصر حول تجارة عائلته التي تعود إلى بداية القرن الماضي، مشيرة إلى أن إمارة دبي التي تعد لؤلؤة الخليج العربي، ودانة الدنيا، وتاريخ أصيل للتجارة، ومنها تجارة الأرز .التي يمثلها التاجر عبدالله حاجي ناصر ابن المرحوم حاجي ناصر أقدم وأشهر تجار الأرز في دبي والذي لا يزال ابنه عبدالله يتاجر في المواد التموينية حتى يومنا هذا.

وخلال الحوار عرض عبد الله حاجي ناصر دفاتر محاسبية لتجارته منذ عام 1921، حيث بدأت تجارته وكانت دبي ملتقى القوافل التجارية، موضحا بدايات تأسيس أعمال والده في السوق الكبير بمنطقة ديرة منذ أكثر من 90 عاما.

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