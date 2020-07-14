"طيران الإمارات" و"فلاي دبي": شهادة "كوفيد-19" سلبية قبل المغادرة من 13 دولة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات الموقع الشبكي لشركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، أنه يجب على جميع المسافرين من بعض الدول أو المطارات حمل شهادة «كوفيد-19» سلبية، صادرة من مختبر معتمد من قِبل الحكومة المحلية حتى يتم قبولهم على الرحلات القادمة إلى دبي بما في ذلك رحلات "الترانزيت".

وقالت "طيران الإمارات"، إنه يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة، بدورها أكدت شركة "فلاي دبي" أنه يجب تقديم نسخة مطبوعة من النتيجة السلبية حتى يتم إنجاز إجراءات السفر على الرحلات القادمة إلى دبي بما في ذلك رحلات "الترانزيت".

وبحسب الموقع الشبكي للناقلتين تشمل قائمة الدول 13 بلداً: أفغانستان، بنغلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، نيجيريا، الفلبين، روسيا الاتحادية، السودان، تنزانيا، تركيا، والولايات المتحدة الأميركية من مطارات دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، إضافة إلى المسافرين القادمين إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس على رحلات المتابعة.

أمّا بالنسبة للمسافرين من بقية الدول فأمامهم خياران، الأول إجراء فحص "كوفيد-19"، في بلدهم أو يمكن إجراء الفحص أثناء الوصول إلى مطار دبي الدولي.

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