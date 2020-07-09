فلاي دبي تصل إلى كييف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هبطت رحلة شركة فلاي دبي في مطار بوريسبيل الدولي (KBP) بكييف اليوم ، معلنة عودة الناقلة لاستئناف رحلاتها المنتظمة بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة لمنع انتشار وباء كوفيد-19.

وكانت رحلة فلاي دبي FZ 727 قد غادرت من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 09:20 وهبطت في مطار كييف بوريسبيل (KBP) في الساعة 14:10 حيث كان في استقبالها كبار المسؤولين في المطار . وكان على متن الرحلة 12 مسافرا على درجة رجال الأعمال و 155 مسافراً على الدرجة السياحية.



وقال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نود أن نشكر السلطات المختصة والعاملين في قطاع السياحة والسفر لمشاركتهم في دعم استئناف رحلاتنا المنتظمة إلى كييف. مكنت هذه الجهود المشتركة كييف لتكون واحدة من أولى الوجهات التي استأنفنا رحلاتنا اليها على شبكتنا ونتطلع إلى نقل المزيد من المسافرين إلى أوكرانيا ".

تمت إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين ، وسيحصل كل راكب على وجبة على متن الطائرة. أثناء الرحلة ، يتم تغيير الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA). يتم تعقيم طائرات فلاي دبي كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

واعتبارًا من 7 يوليو ، بدأت دبي باستقبال الزوار ، وفق تدابير صارمة للصحة العامة والسلامة لضمان شعور الزوار بالأمان عند وصولهم.

وأضاف أفندي : "لقد عملنا بجد لإعادة تصميم رحلة المسافرين الخاصة بنا من أجل تقليل مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 ، وهذه الجهود لضمان شعور الزوار بالأمان عندما وصولهم إلى دبي. لتحقيق فوائد السفر ، تلتزم فلاي دبي بمنح المسافرين مرونة في ترتيبات سفرهم ، ونتطلع إلى الترحيب بهم على متن طائراتنا هذا الصيف ".

توفر فلاي دبي المرونة اللازمة لتغيير موعد السفر ، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى مجانا. قد يتم تطبيق أي اختلافات في الاسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام فلاي دبي. ويمكن حجز رحلات فلاي دبي على flydubai.com ، مبدئيًا إلى 24 وجهة حول شبكتها. وستستمر الناقلة في إضافة المزيد من الوجهات واعداد الرحلات إلى جدولها خلال فصل الصيف.

وتعمل فلاي دبي على الوجهات التالية ، والتي تخضع للموافقات الحكومية :

أديس أبابا ، الإسكندرية، عمان، بيروت، بلغراد، بوخارست، دوبروفنيك، جوبا ، كابول، الخرطوم، كييف، كراكوف، سراييفو، صوفيا، تبليسي، يريفان.

يمكن إجراء حجوزات الطيران على موقع flydubai.com. ويتعين على المسافرين التأكد من أنهم على اطلاع باللوائح الصادرة عن موقع ( IATA Travel Centre ) طوال رحلتهم.



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