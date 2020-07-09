«إينوك»: ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المسال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة إينوك، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات»، عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المسال، من شأنه المساهمة في تعزيز سلامة المستهلكين وضمان توفّر المنتجات الأصليّة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية في السوق وحماية حقوق المستهلك.

ويتميز الختم الجديد الموحّد المصنوع من الكلوريد متعدد الفينيل، بعدد من الخصائص بما في ذلك اللون والمادة وشعار ثلاثي الأبعاد ورقم تسلسلي فريد، إضافة إلى مزايا أخرى لمنع التزوير.

ويأتي الختم الجديد باللون الأخضر ويحمل صورة ثلاثية الأبعاد لشعاري «غاز الإمارات» و«امارات»، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال. وبخلاف ختم أسطوانات غاز البترول المسال القديم، يأتي الختم الجديد مزوداً بغطاء مصنوع من رقائق الألمنيوم، بما يجعل من المستحيل نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، في بيان أمس: «انطلاقاً من حرصنا على سلامة مستهلكي وموزعي منتجاتنا، يأتي إطلاق الختم الجديد لأسطوانات غاز البترول المسال ضمن جهودنا المستمرة بهدف مكافحة عمليات التوزيع غير القانونية التي تهدد سلامة المستهلكين والموظفين وأفراد المجتمع. كما تؤكّد هذه المبادرة على التزام (غاز الإمارات) بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى تعزيز سلامة ورفاهية عملائنا».

وفي وقت سابق، تم استخدام الختم الأصفر من قبل «غاز الإمارات» والختم الأبيض من قبل «امارات». وكانت كل من الشركتين تستخدم رقماً متسلسلاً خاصاً بها. ولتعزيز السلامة، تم اعتماد الشعار الثلاثي الأبعاد أعلى الغطاء، والذي سيتمزق مع إزالة الختم للمرة الأولى كونه مصنوعاً من رقائق الألمنيوم وملصقاً بالختم.

ومع إطلاق الختم الجديد، تدعو كل من «غاز الإمارات» و«امارات» عملاءهما إلى شراء أسطوانات غاز البترول المسال حصرياً من الموزعين المعتمدين، والتأكد من سلامة ختم الشركة وقطعه بحضورهم بعد إتمام عملية الشراء.

ويتعين على المتعاملين، أيضاً طلب فاتورة نظامية لضريبة القيمة المضافة من الموزع مع كل معاملة.

- على المتعامل التأكد من سلامة ختم الشركة بعد إتمام عملية الشراء.

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