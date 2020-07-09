«الدار للأسهم والسندات» تنضم إلى «ناسداك دبي للمشتقات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت شركة الدار للأسهم والسندات إلى سوق «ناسداك دبي» لتداول مشتقات الأسهم، حيث تأتي هذه الخطوة، في إطار استراتيجية النمو لدى الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي تهدف إلى توسيع وتعزيز خدماتها للمستثمرين من الشركات والأفراد.

وأفادت «ناسداك دبي» بأن انضمام «الدار للأسهم والسندات» إليها، سيمكن كل عملائها من الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار أسهم الشركات الإماراتية أو السعودية، وذلك بتداول عقود الأسهم المستقبلية في «ناسداك دبي».

وقال المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن المشتقات بما فيها العقود المستقبلية للأسهم الفردية وعقود المؤشرات لدى «ناسداك دبي»، توفر فرصاً تحوّطية واستثمارية متميزة لعملائنا، بما في ذلك منحهم دعماً مالياً يمكّنهم من زيادة قدرتهم على اتخاذ مراكز في السوق.

وأضاف أن منصة «ناسداك دبي للمشتقات» توفر أيضاً أدوات مرنة للمستثمرين، تفيدهم في فترات تقلب السوق واستقراره على حد سواء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن انضمام شركة الدار للأسهم والسندات إلى سوق «ناسداك دبي» للمشتقات، يعدّ فرصة للمستثمرين للاستفادة من خبرتها الواسعة في السوق، إضافة إلى منتجاتها وخدماتها المتنوّعة، مشيراً إلى أن سوق «ناسداك دبي» للمشتقات، يوفر فرصاً استثمارية جذابة لتحقيق الأرباح.

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