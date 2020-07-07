«ستراتا» تسلم 100 شحنة من الرفارف الداخلية لأجنحة «إيرباص A350-900»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» (ستراتا) المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار عن تسليم 100 شحنة من الرفارف الداخلية المجمعة لأجنحة طائرات «إيرباص A350-900».

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنها تواصل تعزيز قدراتها وكفاءاتها على صعيد التصنيع والتجميع بالشراكة مع شركة «إيرباص» الأوروبية، وذلك بعد نجاحها في اختبارات النموذج الأولي لتصنيع ستة من مكونات الرفارف الداخلية في منشأتها الحديثة بمجمع نبراس العين للطيران.

ووفقاً للبيان، فإنه لاستكمال عمليات أتمتة تصنيع الرفارف الداخلية، استخدمت «ستراتا» تقنيات خاصة مثل الثني الحراري (HotDrape Forming) ووضع الأشرطة اللاصقة بشكل مؤتمت (Automated Tape Layup).

وكانت الشركة حصلت في وقت سابق من العام الجاري على شهادة اعتماد النموذج الأول للمنتج وشهادة اعتماد مواصفات التصميم والجودة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، إن «(ستراتا) تعمل بشكل دائم على تطوير إمكاناتها من خلال الاستثمار بأحدث التقنيات، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير مهاراتها باستمرار لمواكبة النمو الذي تشهده الشركة، حيث يسهم هذا التوجه في ترسيخ الكفاءة والجودة الإنتاجية عبر جميع خطوط الإنتاج، إضافة إلى تعزيز مكانة (ستراتا) التنافسية في قطاع الطيران العالمي».

وأضاف، أن «فريق عمل (ستراتا) استطاع الانتقال من مرحلة تجميع إلى تصنيع مكونات الرفارف الداخلية لأجنحة الطائرات، لتصبح (ستراتا) اليوم مورداً أساسياً لأجزاء أجنحة طائرات (إيرباص)، والتي لا يتم تصنيعها حول العالم إلا في شركة (إيرباص)، ما يؤكد على أننا نسير وفق رؤية طموحة وأهداف واضحة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news