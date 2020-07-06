المصرف المركزي يطرح للبنوك "تسهيلات الإيداع لليلة واحدة"

المصدر: أبوظبي - وام

يطرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتباراً من 12 يوليو الجاري تسهيلات إيداع جديدة للبنوك باسم "تسهيلات الإيداع لليلة واحدة"، يتسنى من خلالها للبنوك التقليدية العاملة في الدولة إيداع فائض السيولة المتوافر لديها لدى المصرف المركزي على أساس الليلة الواحدة.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد سعيد: «يعكس تقديم هذه التسهيلات الجديدة جهود المصرف المركزي المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف سياسته النقدية وتطوير سوق النقد في دولة الإمارات، ومن شأن هذه التسهيلات الجديدة أن تدعم البنوك العاملة في الدولة في إدارة السيولة اليومية المتوافرة لديها بشكل استباقي، وتساعد في تماشي أسعار الفائدة لسوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس في الظروف العادية».

ويعتبر طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة خطوة أولى في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، وستكون هذه التسهيلات أداة أساسية لإدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية، وستحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد.

وعند طرح تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، فإن الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي سيتحدد من خلال سعر الفائدة على هذه التسهيلات، والذي سيصبح سعر الفائدة الرئيس، وسيشار إليه باعتباره سعر الأساس.

وعليه، يتوقع المصرف المركزي أن تتماشى أسعار سوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس، في الظروف العادية.

كما سيوفر سعر الأساس، والذي سيكون مرتبطاً بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة.

وسيوفر المصرف المركزي تسهيلات مماثلة لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة لتلبية احتياجات المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كل أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وحتى تدخل هذه التسهيلات المماثلة حيز التنفيذ، سيواصل المصرف المركزي تقديم شهادات الإيداع الإسلامية القائمة على مرابحة السلع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، والتي ستكون قابلة للكسر على أساس يومي.

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