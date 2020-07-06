"طيران الإمارات": دبي تستقبل السيّاح والزوّار مجدداً اعتباراً من غد

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات" إن دبي ستفتح أبوابها لاستقبال السيّاح ابتداء من يوم غدٍ الموافق في 7 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه لم يتم فرض أي قيود عمرية على السفر.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي إن قائمة التحقق للسفر إلى دبي تشمل 4 إجراءات أو خطوات، وهي التحقق في ما إذا كان المسافر بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر، إضافة إلى حجز رحلة الطيران، فضلاً عن شراء تأمين على السفر تشمل تغطيته تكاليف العلاج من فيروس كورونا أو الإفصاح عن أن المسافر سيتحمل تكاليف العلاج والعزل، إلى جانب إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 96 ساعة من موعد السفر.

وبينت أن اختبارات PCR تتوافر لدى الوصول إلى دبي، وفي هذه الحالة يتعين على المسافر عزل نفسه إلى حين صدور نتيجة الاختبار.

وأوضحت أنه إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، يمكن للمسافر مغادرة الفندق والاستمتاع برحلته بشكل طبيعي، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فيتعين عليه اتباع نصائح هيئة الصحة بدبي ومتابعة العزل.

وبحسب الشركة يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي. ويجب ملء الاستمارتين وطباعتهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركتي "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

وبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين، كل على حدة، 76 وجهة، منها 52 محطة لـ"طيران الإمارات"، و24 لـ"فلاي دبي"، أما بالنسبة للمحطات إلى الوجهات العربية فقد وصلت إلى 7 مدن للناقلتين معاً، وهي البحرين، القاهرة، تونس، بيروت، الخرطوم، عمّان، الإسكندرية.

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