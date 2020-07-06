«تنظيم الاتصالات» تحبط 312 ألف هجمة إلكترونية خلال النصف الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنها أحبطت 312 ألفاً و181هجمة على مواقع إلكترونية في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد تصاعد الهجمات من جانب مجرمي الإنترنت، الذين يحاولون استغلال تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «حالة الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات»، أنها تمكنت من منع وإحباط 103 آلاف و408 هجمات إلكترونية خلال يونيو الماضي، حيث تنوّعت الهجمات بين برمجيات خبيثة وثغرات أمنية وتصيد أو نصب واحتيال إلكتروني.

وأضافت الهيئة أن هجمات البرمجيات الخبيثة شكلت نسبة 73% من إجمالي الهجمات التي أحبطتها، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج، أو التأثير فيها، أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني.

وبيّنت أن البرمجيات الخبيثة تشمل: الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وعمليات بحث عن الثغرات الأمنية بنسبة 15%، وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير فيها، إضافة إلى 12% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وذكرت الهيئة أنها نجحت في معالجة 407 حوادث سيبرانية خلال يونيو الماضي، منها 52 كان تأثيرها شديداً و350 هجمة متوسطة، والبقية هجمات منخفضة التأثير، مشيرة إلى أن الحوادث الأكثر شيوعاً كانت رسائل احتيالية ودخول غير مصرّح وثغرات امنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم من خلال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لها، بنشر الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، ودعم القدرات في مختلف المؤسسات.

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