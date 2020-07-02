حمدان بن محمد يعتمد الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي 2030

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي في ميناء جبل علي الذي يعد أكبر ميناء في الشرق الأوسط، كما اعتمد سموه خلال الاجتماع الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي 2030 وذلك بحسب ما جاء في تغريدة سموه التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيها: "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في أكبر ميناء في الشرق الأوسط وأفضلها على مدار 24 عاماً على التوالي.. "ميناء جبل علي" يواصل دوره منذ افتتاحه في 1979 كحلقة وصل محورية للتجارة العالمية بربط أكثر من 180 خطاً ملاحياً مع 150 ميناء حول العالم".

وأضاف سموه: "البنية الأساسية القوية لدبي وشراكاتنا الممتدة من شرق العالم لغربه والرؤية الواضحة لإنجازاتنا في المستقبل والعقول المبدعة التي تقف وراء كل ذلك، ضمانات تؤكد قدرتنا على تجاوز كل التحديات ومواصلة تحقيق الأهداف ضمن منظومة تنموية قائمة على الخبرة والمعرفة".

وختم سموه تغريداته بالقول: "المناطق الحرة ركيزة مهمة من ركائز اقتصاد دبي وتسهم فيه بنسبة 33% بإجمالي 135 مليار درهم... واعتمدنا اليوم الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي 2030 وأهدافها تتضمن زيادة هذه المساهمة إلى 250 مليار درهم".

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