«دبي لصناعات الطيران»: 10.3 مليارات درهم السيولة المتاحة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، في بيان أمس، أنها أنهت النصف الأول من عام 2020 بسيولة متاحة إجماليها 2.8 مليار دولار (10.3 مليارات درهم)، شملت سيولة غير مقيدة تناهز 600 مليون دولار وخطوط ائتمان طويلة الأجل قدرها 2.2 مليار دولار. كما قامت الشركة خلال النصف الأول من العام بإعادة شراء ما قيمته 187 مليون دولار من سنداتها الخاصة. وعلى مدى الشهور الـ12 المقبلة، سيكون لدى الشركة استحقاق واحد فقط لسندات قيمتها 430 مليون دولار في شهر أغسطس 2020.

وأشارت إلى أنها لاتزال تتلقى طلبات تأجيل دفع قيمة الإيجار، وحتى اللحظة وافقت الشركة على 29 طلباً لتأجيل دفع قيمة الإيجار، تشكّل في مجموعها نحو 12% من الإيراد السنوي المعلن. كما تدرس حالياً 28 طلباً إضافياً مماثلاً تشكّل في مجموعها نحو 6% من الإيراد السنوي المعلن. وتتوقع الشركة تقديم مساعدات إضافية لعملائها، كما تتوقع ارتفاع المبالغ المستحقة غير المدفوعة مع استمرار العملاء في تحسين ما لديهم من نماذج تشغيل.

وشهد أسطول دبي لصناعات الطيران استقراراً ملحوظاً، إذ تجاوز عدد الطائرات التي تملكها الشركة وتديرها وتكلّف بإدارتها 400 طائرة. وخلال النصف الأول من عام 2020، باعت الشركة أو نقلت ملكية 17 طائرة، واستحوذت على خمس طائرات، كما نقلت أو مددت عقود التأجير الخاصة بـ23 طائرة، وتفاوضت على تمديد 41 عقد تأجير. ومنذ بداية ظهور وباء «كورونا»، نقلت الشركة 11 طائرة بواسطة 18 رحلة شحن من وإلى تسعة بلدان. وقد ظلّ معدل الانتفاع بعقود التأجير في محفظة الشركة مرتفعاً، بمقدار فاق 99%، كما ارتفع عدد الطائرات التي تديرها إلى 73 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز ترابور: «لقد كان النصف الأول من عام 2020 أصعب فترة نصف سنوية على الإطلاق بالنسبة لصناعة الطيران على مستوى العالم. ومع استمرار هذه الفترة من عدم اليقين، تركز (دبي لصناعات الطيران) على الاهتمام بالأساسيات. وخلال الشهور الستة الماضية، قمنا بنقل طائرات إلى عملاء جدد من شركات الطيران، واستعدنا طائرات من شركات طيران لا تحتاج إليها ووضعناها في حوزة عملاء آخرين، كما قمنا بتنمية محفظة أصولنا المدارة».

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