طيران الإمارات تستأنف خدمات الركاب إلى بيروت

المصدر: بيروت - الإمارات اليوم



هبطت رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 957" صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي. وتعد هذه أول رحلة تقل ركاباً إلى بيروت بعد إعلان الناقلة مؤخراً عن استئناف خدمات الركاب إلى لبنان.



ومن المقرر أن تشغل طيران الإمارات، 4 رحلات أسبوعياً بين بيروت ودبي بطائرات البوينج 777-300ER، لنقل البضائع والركاب العائدين إلى لبنان أو لقضاء مصالح ضرورية. كما يمكن للعملاء السفر من بيروت بسرعة وأمان عبر دبي إلى وجهات في أفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين.



وتذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.



وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 958" مطار بيروت الدولي في الساعة 12:05 ظهراً لتصل إلى دبي في الساعة 4:55 عصراً. أما الرحلة "ئي كيه 957" فتقلع من مطار دبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى بيروت في الساعة 10:35 صباحا.



ويمكن الحجز للسفر على رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت على الموقع emirates.com أو عن طريق وكالات السفر المعتمدة.



ويمكن للمواطنين اللبنانيين أيضاً السفر إلى دبي بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أن المدينة ستفتح أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني الإمارات والمقيمين والسياح والمحافظة على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.



وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع علبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety



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