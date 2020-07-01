16 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 16 ألفاً و95 شكوى من خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 8862 شكوى بشأن الخدمات التي قدمتها «اتصالات» خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، فيما تلقت 7233 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة ذاتها، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات. وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 93.7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، بعد حل 2.8% من الشكاوى خلال فترة أكثر من خمسة أيام عمل، بينما تم إغلاق 94.7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، بعد حل 2% من الشكاوى في أكثر خمسة أيام عمل.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل شكاوى خدمات «اتصالات» بلغ 70.4%، في حين بلغ معدل عدم الرضا والحياد النسبة ذاتها عند 14.8% لكل منهما.

وفي ما يتعلق بحل شكاوى خدمات «دو»، بلغت نسبة الرضا 73.6%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 10.9%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news