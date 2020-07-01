«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 300 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، بإدراج بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن هذا الإصدار يمثل إصداراً مفتوحاً لصكوك بقيمة مليار دولار، تم إدراجها في «ناسداك دبي» يوم 16 يونيو 2020، مشيرة إلى أن «دبي الإسلامي» خصص عائدات هذه الصكوك لدعم عملائه، ودعم مجتمع الأعمال مع بدء تعافي الاقتصاد. ويعد بنك دبي الإسلامي إحدى أبرز الجهات لإصدار الصكوك الإسلامية في دولة الإمارات، إذ بلغ مجموع إصداراته في «ناسداك دبي» 6.3 مليارات دولار، بما فيها هذا الإدراج الأخير بقيمة 300 مليون دولار.

وتعتبر دبي أحد أكبر مراكز إدراج الصكوك في العالم، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة، حتى الآن، 71.09 مليار دولار، 43% منها لجهات إصدار إماراتية، و57% لجهات إصدار عالمية.

يشار إلى أن «ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة، الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم، والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتدرج البورصة، حالياً، الأسهم والمشتقات والصكوك «السندات الإسلامية» والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

ويعد سوق دبي المالي المساهم الرئيس في «ناسداك دبي»، حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية لـ«ناسداك دبي».

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