16 الف شكوى من خدمات اتصالات ودو خلال 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات،16 الفا و95 شكوى من خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، اليوم ، أنها تلقت 8862 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تلقت 7233 شكوى من خدمات «دو» خلال فترة المقارنة، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.



وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 93,7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم انجاز حل 2,8% من الشكاوي خلال فترة اكثر من 5 أيام في حين تم إغلاق 94,7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات دو وتم انجاز حل 2% من الشكاوى في اكثر من 5 أيام ».

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات اتصالات بلغ 70,4%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 14,8%،

وبلغت نسبة الحياد 14,8%، كما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 73,6%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.9%، ونسبة الحياد 15,5%



وأكدت الهيئة أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية

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