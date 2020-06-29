«طيران الإمارات» إلى القاهرة وتونس اعتباراً من مطلع يوليو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنها ستستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، إضافة إلى مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة اعتباراً من 15 يوليو، والمالديف في 16 يوليو، ليرتفع عدد المحطات التي ستغطيها الناقلة بخدمات الركاب خلال يوليو المقبل إلى 52 مدينة.

وأفادت الناقلة بأنه يمكن الحجز للسفر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لها، أو عن طريق وكلاء السفر، موضحة أن السفر من دولة الإمارات إلى تونس سيقتصر على المواطنين التونسيين، كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس، مع أو دون قيود.



وأكدت الناقلة أن الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها، متاحة أمام السافرين الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية.





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