بيان من الطيران المدني بشأن "ويز أير أبوظبي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي "نبارك لدولة الإمارات هذا الإنجاز الجديد في قطاع الطيران، إن اعتماد مجلس الوزراء لشركة "ويز إير أبوظبي" ناقلا وطنياً لدولة الإمارات يعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل، وإن وجود "ويز إير أبوظبي" كسادس ناقل وطني في الدولة يدعم المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي ونأمل أن تجلب هذه الخدمة مكانة دولية للعاصمة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وإن إعلان دولة الإمارات عن هذه الخطوة في ظل الظروف التي يمر بها العالم هو دليل على قوة وصلابة قطاع الطيران الإماراتي ومرونته وقدرته على التقدم في ظل أصعب الظروف وذلك بفضل بنيته التحتية المتطورة وكوادره المثابرة.

وقد تقدمت شركة "ويز أير أبوظبي"، الناقل الوطني السادس لدولة الإمارات بطلب للحصول على " شهادة المشغل الجوي" من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث بدأت بالإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة والإجراءات القانونية لبدء تسيير رحلاتها.

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