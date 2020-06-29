قانونيون: الموافقة على «الشروط والأحكام» تُفقد متسوقي الإنترنت حق التقاضي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد قانونيون أن شركات توصيل الطلبيات عبر الإنترنت، سواء للبضائع أو المأكولات، تحمي نفسها عن طريق شروط وأحكام موجودة في الموقع الإلكتروني، مشيرين إلى أن موافقة المتعامل على «الشروط والأحكام» تعني أنه أبرم عقداً دون قراءته، ما يفقده الحق القانوني بالمطالبة بالتعويض، أو مقاضاة الشركة في حال تأخر الطلبية، أو غير مطابقتها للمواصفات.

وكان متسوقون عبر الإنترنت، شكوا تأخر توصيل منتجات وطلبيات فترة تقرب من شهر، أو عدم مطابقتها للمواصفات المعروضة على تطبيق المتجر الإلكتروني، في ما وصلت بعض الشحنات حاملة روائح كريهة لتأخر التسليم. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم حاولوا إعادة المنتجات، دون جدوى، لافتين إلى أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء بحق تلك المتاجر الإلكترونية، لموافقتهم المسبقة على شروطها وأحكامها قبل إتمام عملية الشراء.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، عرض متسوقون عبر الإنترنت، منهم فاطمة فتحي، وإياد نعيم، وغسان جاموس لـ«الإمارات اليوم»، تجاربهم في التسوق لدى بعض المتاجر الإلكترونية خلال الفترة الماضية، لافتين إلى تأخير توصيل المنتجات فترة تقرب من شهر، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعروضة على تطبيق المتجر الإلكتروني، ووجود رائحة كريهة في بعض الشحنات بسبب تأخر تسليمها.

وأوضحوا أنهم حاولوا إعادة المنتجات، إلا أن طلبات الإرجاع التي تقدموا بها عبر تطبيق المتجر الذكي، ومحاولات الاتصال بخدمة المتعاملين، باءت بالفشل.

وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء بحق تلك المتاجر الإلكترونية، بسبب موافقتهم المسبقة على شروطها وأحكامها قبل إتمام عملية الشراء، لافتين إلى أنهم وقعوا في «فخ» الموافقة على شروط لم يقرأوها بسبب استعجالهم بطلب السلع.

مسؤولية تقصيرية

بدورها، قالت المحامية والمستشارة القانونية قمر الكسادي، إن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن رقابة عمليات البيع والشراء على المواقع الإلكترونية، بشرط أن تملك هذه المواقع رخصاً تجارية، وتعمل داخل الدولة.

وأوضحت أن شركات توصيل الطلبيات عبر الإنترنت، سواء للبضائع أو المأكولات، تحمي نفسها عن طريق شروط وأحكام موجودة في الموقع، وتعتبر عقوداً مبرمة وموثقة، في وقت يفترض فيه بكل مستخدم لهذا الموقع، أنه موافق على الأحكام والشروط، لكن إن كان المتعامل غير موافق، فعليه عدم استخدام هذه المواقع.

ولفتت إلى أن دفع المتعامل إلى ما يشتريه عبر الإنترنت، يلزمه بانتظار الشحنة التي قد تتضمن شروطها حالات تأخير، وتكون الشركة غير مسؤولة عن هذا التأخير.

وأكدت أنه يمكن للمشتري عبر الإنترنت، الرجوع إلى العقد الذي وافق عليه قبل عملية الشراء، فإذا كان هناك ضرر، يمكنه تقديم شكوى ضده ومقاضاة الشركة التي باعت المنتج وتعويضه إذا أثبت الضرر الحاصل له، بناء على المسؤولية التقصيرية.

فقدان الحق القانوني

في السياق نفسه، قال المستشار القانوني محمد رزق الحفني، إن خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل تخضع لإبرام المتعامل عقد شراء وتوصيل المنتج مع الشركة المنتجة، دون أن يشعر، وذلك من خلال التسجيل في التطبيق الذكي الخاص بالشركة المنتجة للسلعة.

وأوضح أنه عند قيام المتعامل بالتسجيل وتعبئة بياناته، وعمل حساب خاص به على التطبيق، فإن الشركة المنتجة تعرض سياستها في التعامل مع المتعامل، لينتقل المتعامل بتلقائية إلى الخطوة التالية، لإنهاء التسجيل وإتمام عملية الشراء.

وتابع: «دائماً ما نقرأ عبارة قبل إتمام عملية التسجيل تقول: (قرأت الشروط والأحكام)، وهنا، يضغط المتعامل فوراً على (موافق)، فيكون بذلك قد أبرم عقداً، ووافق على شروطه وأحكامه دون قراءته، لعدم درايته بهذه المسألة القانونية، ما يجعل المشتري يفقد حقه القانوني بالمطالبة بالتعويض، أو مقاضاة الشركة في حال تأخر الطلبية، أو غير مطابقتها للمواصفات التي اشتراها مثل الحجم، واللون، والجودة، كونها تشير إلى أحكامها التي وافق عليها المتعامل، أنه في حال التأخر في توصيل الطلبات، فإن الشركة غير مسؤولة، فضلاً عن عدم مسؤوليتها عن اختلاف شكل المنتج، أو لونه في الواقع، عن الصورة المعروضة على صفحتها».

لا يجوز رفض استلام الطلبية

قالت المحامية والمستشارة القانونية هند المازمي، إن مسؤولية شركة التوصيل ليست مسؤولية موضوعية، وإنما تقوم على فكرة الخطأ المفترض، بحيث لا يحتاج المنفذ فيها إلى إثبات، حيث يفترض خطأ شركة التوصيل وعلاقته السببية بين الخطأ والضرر وكله يعتمد على موافقة المتعامل على الشروط بالموقع.

وأكدت أنه يجوز للمتعامل تقديم شكوى للشركة مصدرة المنتج، في حال تأخير شركة التوصيل ومقاضاتهما معاً، إذا دعا الأمر لذلك.

وتابعت: «من وجهة نظري، لا يجوز رفض استلام الطلبية أو المنتج في حال تأخرها، إذا تم سداد قيمتها مسبقاً، في ما يمكن الرجوع إلى شركة التوصيل بدعوى تعويض جراء حدوث أي أضرار بسبب هذا التأخير».

«حماية المستهلك» مسؤولة عن رقابة التسوق إلكترونياً، شرط أن تعمل المواقع داخل الدولة.

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