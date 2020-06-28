اقتصادية دبي تضيف تجارة المعقمات والأقنعة والقفازات إلى «دليل الأنشطة»

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ستة أنشطة تجارية جديدة، خلال شهر مايو 2020، تُضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط. وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي، الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

الأنشطة الجديدة

تتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية المتخصصة في إمارة دبي، منها: نشاط «تجارة المعقمات والمطهرات»، ويشمل المطهرات والمعقمات المصنوعة من الكيماويات، سواء كانت غازية أو سائلة، التي تستخدم لإزالة أو قتل مظاهر الحياة للكائنات الحية الدقيقة، بالأيدي أو الأسطح أو الأرضيات أو الملابس. كما تشمل نشاط «تجارة الأقنعة والقفازات»، ويشمل إعادة بيع الكمامات الطبية العادية، وأقنعة الوجه القائمة على التنفس الاصطناعي، للحماية من معظم أنواع الجزئيات والفيروسات، وذلك عبر منع انتقال الفيروسات والميكروبات من المريض إلى الفرد السليم عبر الفم أو الأنف، ويشمل القفازات التي تستخدم من قبل الجراحين والفرق الطبية في المستشفيات، للحد من انتشار وانتقال الأمراض والجراثيم والبكتيريا.

تجهيز الكمامات

ضمّت قائمة الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط «تجهيز الاقنعة والقفازات»، ويشمل تجهيز الكمامات الطبية العادية وأقنعة الوجه القائمة على التنفس الاصطناعي، وكذلك القفازات التي تستخدم للحماية من معظم أنواع الجزئيات والفيروسات. ويشمل هذا النشاط أيضاً المنشآت التي تقوم بعمليات التجهيز باستخدام أدوات ومواد ومستوى إنتاج لا يرقى للإنتاج الصناعي.

كما ضمّت نشاط «تحضير المعقمات والمطهرات»، ويشمل تحضير المطهرات والمعقمات المصنوعة من الكيماويات، سواء كانت غازية أو سائلة، التي تستخدم لإزالة أو قتل مظاهر الحياة للكائنات الحية الدقيقة، بالأيدي أو الأسطح أو الأرضيات أو الملابس. ويشمل هذا النشاط أيضاً المنشآت التي تقوم بعمليات التحضير باستخدام أدوات ومواد ومستوى إنتاج لا يرقى للإنتاج الصناعي.

استطلاع آراء

وتأتي إضافة الأنشطة الجديدة في إطار دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيّرات وتطوّرات مستمرة. كما ضمّت القائمة نشاطين في مجال قطاع الأغذية: «تجهيز منتجات اللحوم»، ويشمل المنشآت التي تقوم بتجهيز المنتجات الغذائية المستخلصة، أو المصنوعة من اللحوم، كالسجق واللحم المفروم وشرائح اللحم المفروم (البرغر) وغيرها، ويشمل أيضاً المنشآت التي تقوم بعمليات التجهيز باستخدام أدوات ومواد ومستوى إنتاج لا يرقى للإنتاج الصناعي، وذلك بجانب نشاط «تجهيز منتجات لحوم الدواجن»، ويشمل المنشآت التي تقوم بتجهيز المنتجات الغذائية المستخلصة أو المصنوعة من لحوم الدواجن، كلحوم الدواجن المفرومة أو الشرائح أو السجق أو اللحم المقطع أو الأجزاء المجهزة، ويشمل ذلك تجهيزها وتتبيلها وتعبئتها في عبوات أو علب. ويشمل النشاط أيضاً المنشآت التي تقوم بعمليات التجهيز باستخدام أدوات ومواد ومستوى إنتاج لا يرقى للإنتاج الصناعي.

وأطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذين يخططون للوجود في دبي.

تسهيل إجراءات الترخيص

تركز استراتيجية اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، على تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه.

«تجارة المعقمات والمطهرات» تشمل المعقمات المصنوعة من كيماويات غازية أو سائلة.

«تجهيز منتجات لحوم الدواجن» يشمل تجهيز المنتجات الغذائية المستخلصة، أو المصنوعة من لحوم الدواجن.

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