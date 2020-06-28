معلومات حول المؤسسة الفردية وكيفية تأسيسها

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

حدّدت اقتصادية دبي معلومات عدة حول المؤسسة الفردية وكيفية تأسيسها وطبيعة الأنشطة التي تمارسها وذلك كالتالي:

■المؤسسة الفردية هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، سياحي) وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها، حيث إنه يتحمّل كل الالتزامات المالية المترتبة عليها.

■يجوز لمواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة معظم الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني، شريطة استيفاء المتطلبات.

■يجوز لمواطني الدول الأخرى امتلاك الأنشطة المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات.

■يحق للمؤسسة الفردية تعيين مدير واحد إلى خمسة مديرين، بما لا يتعارض وقوانين اقتصادية دبي.

■يجب أن يرتبط الاسم التجاري للمؤسسة الفردية بنوع النشاط المصرّح به.

■يمكن فتح عدد غير محدد من الأفرع للمؤسسة الفردية، على أن تكون مطابقة للرخصة الرئيسة، ويمكن لأنشطة الفرع أن تكون أقل من أنشطة الرخصة الرئيسة.

■لا يمكن فتح أفرع من المؤسسة الفردية خارج إمارة دبي.

إعداد: سامح عوض الله

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